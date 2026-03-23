「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１０時現在で、フリュー<6238.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



２３日の東京市場で、フリューは続落。１２日に昨年来高値１３５６円をつけた反動売りが続いているようで、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。



同社株が動意づいたきっかけは、２月１３日に公表した２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算で、営業利益が前年同期比４１．８％増の２９億１２００万円となったこと。なお、３月１８日に発表した月次概況（速報）で２月度の売上高は前年同月比６．２％増となり、６カ月ぶりに前年実績を上回った。



出所：MINKABU PRESS