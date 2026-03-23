「なぜ打率1割台にチャンスを与える？」ドジャース韓国人野手のマイナー降格に母国メディア不満爆発

ロサンゼルス・ドジャースの韓国人野手キム・ヘソンがマイナー降格を言い渡されたことに韓国メディアが驚きを隠せない様子だ。『OSEN』が「キム・ヘソン、マイナー行きの“衝撃”…なぜ打率0.407を降格させて辛うじて打率0.116の打者にMLBのチャンスを与えるのか」と題して報じている。

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ドジャースは3月23日（日本時間）、キム・ヘソンを傘下マイナーAAAのオクラホマシティ・コメッツに降格させることを発表した。

キム・ヘソンにとっては衝撃の知らせだ。『MLB.com』もキム・ヘソンが正二塁手、9番打者として先発出場すると予想していたが、無慈悲な通告を受けることとなった。

ドジャース加入初年度の昨季オープン戦では15試合出場で打率0.207（29打数6安打）、1本塁打、3打点、6得点、2盗塁、OPS（出塁率+長打率）0.613を記録し、マイナーでシーズン開幕を迎えたキム・ヘソン。

5月のメジャー昇格後は71試合に出場し、打率0.280（161打数45安打）、3本塁打、17打点、19得点、13盗塁、OPS 0.699の成績を残すと、ポストシーズンも戦ってワールドシリーズ2連覇を経験した。

今季のオープン戦では、WBC韓国代表合流前に4試合に出場して打率0.462、1本塁打、5打点と猛打を振るった。出塁率0.462、長打率0.692を記録し、強烈な印象を残した。

もっとも、WBC本大会では4試合で打率0.083と振るわず。ただドジャース復帰後は5試合で打率0.357、1打点、出塁率0.438とし、オープン戦通算9試合で打率0.470に達していた。

キム・ヘソン（写真提供＝OSEN）

一方、キム・ヘソンに代わって開幕ロースター入りを果たしたアレックス・フリーランドは、今季のオープン戦18試合に出場して打率0.116、1本塁打、7打点にとどまった。22日のロサンゼルス・エンゼルス戦でオープン戦初の本塁打を放ったばかりだ。

キム・ヘソンの方が打席ではるかに良いパフォーマンスを維持していた。にもかかわらず、衝撃的な結果となった。オープン戦とはいえ打率4割台を記録したキム・ヘソンは、2年連続でマイナーで開幕を迎えることになり、わずか1割台の打者がチャンスを掴む格好となった。

デーブ・ロバーツ監督はキム・ヘソンを降格させた理由について、「キム・ヘソンがマイナーリーグで毎日試合に出場することこそが、より大きなチャンスになると判断した。マイナーでは二塁、中堅、遊撃をこなしながら毎日打席に立つ予定だ。現在進めているスイングの矯正を、完璧にやり遂げてほしい」と語っている。

（記事提供＝OSEN）