SixTONES松村北斗が弁護士を演じる『九条の大罪』常識を覆す型破りなメイン予告映像＆キーアート公開

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SixTONES松村北斗が東大法学部を主席で卒業した弁護士・烏丸真司を演じるNetflixシリーズ『九条の大罪』より、メイン予告とキーアートが解禁された。

■正義か、悪か。観るものの覚悟が問われる予告映像

このたび公開されたメイン予告映像で、「性格の悪い弁護士です」と自称するのは、九条法律事務所の弁護士・九条間人（柳楽優弥）。鼻に貼った絆創膏がトレードマークの彼は、頭が切れながらもどこかスキのある人間に見えるが、その口から発せられるのは「被害者は死んでいた方がいい」という、弁護士としては耳を疑うような冷徹な言葉である。

飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買、介護施設での虐待といった、現代社会の闇をこれでもかと映し出す事件を前にしても、九条は一切の感情を排していく。ただただ“依頼人を守るのが弁護士の仕事”という信念のもと、法を武器にして罪を軽くしていくその姿は、正義を追い求める新人弁護士・烏丸真司（松村北斗）や、社会的弱者に寄り添うソーシャルワーカー・薬師前仁美（池田エライザ）らにとって到底理解し難い「悪」として映り、それぞれの価値観は激しく衝突していく。

さらに、表向きは自動車整備工場の社長ながら裏社会と繋がり、九条に次々と依頼人を紹介する壬生憲剛（町田啓太）や、九条を利用しようとする広域暴力団伏見組の若頭・京極清志（ムロツヨシ）、一方で、異様な執念で半グレやヤクザを敵視する嵐山刑事（音尾琢真）など、九条を取り巻く、善悪の境界が曖昧な倫理感がぶっ飛んだ登場人物たちがさらなる緊張感をもたらしていく。

「依頼人を守れば、その相手を不幸にする。我々弁護士は常にその罪を背負って生きていかなければならない」。九条が淡々と語るその独白は、羊文学による書き下ろし主題歌「Dogs」の切なくも鋭いメロディと共に、観る者の覚悟をも問うかの如く心に深い楔を打ち込む。最後に映し出される、正義の女神と同じく目隠しをされた九条の姿が意味するのは、法の下の平等か、それとも…。

救いようのない現実の底で見え隠れする、九条なりの“正義”の正体を、ぜひその目で確かめよう。

■原作者・真鍋昌平も「寝不足にはくれぐれも気を付けて（笑）」と大絶賛！

全10話をいち早く鑑賞した原作者・真鍋昌平は「めちゃくちゃ面白くて、すでに3回も観てしまいました（笑）。もともと自分が考えた話なのに、ドラマを観ながら、“次は、どうなるんだろう？”って思ったり。実際の人間が演じると、その息遣いだったり目線で感情を語らせることができるんですよね。役者さんたちの魅力も相まって、本当に面白いドラマになったと思っています。一度観始めたらきっと最後まで一気に観てしまうドラマだから、寝不足にはくれぐれも気を付けて（笑）。そしてこのドラマを観た人は、九条と烏丸のやり取りに、多分メロメロになるんじゃないですか（笑）」と語り、物語の生みの親でありながら、すでに本ドラマの“いちファン”として興奮のコメントを寄せている。

あわせて解禁となったキーアートも、九条ら、本作に登場する様々な立場の登場人物たちが、混沌の中で、まさに“正義と悪”の狭間で揺れ動く心情を映し出したビジュアルとなっている。

PHOTO BY Netflixシリーズ「九条の大罪」2026年4月2日(木) 世界独占配信

■【動画】『九条の大罪』予告編

■作品情報

Netflixシリーズ『九条の大罪』

4月2日（木）世界独占配信

原作：真鍋昌平『九条の大罪』（小学館『週刊ビッグコミックスピリッツ』連載中）

出演：柳楽優弥 松村北斗

池田エライザ 町田啓太 音尾琢真

後藤剛範 吉村界人 水沢林太郎 田中俊介

黒崎煌代 石川瑠華 原田泰雅(ビスケットブラザーズ) 吉田日向 川崎皇輝（崎は、たつさきが正式表記）

佐久本宝 和田光沙 水澤紳吾 福井晶一 氏家恵 六角慎司 諏訪珠理

奥野壮 うらじぬの 前原瑞樹 遊井亮子 長尾卓磨 田辺桃子 森田想 杢代和人

岩松了 渡辺真起子 菊池亜希子 長谷川忍（シソンヌ）

香椎由宇 光石研 仙道敦子

生田斗真 ムロツヨシ

監督：土井裕泰 山本剛義 足立博

脚本：根本ノンジ

音楽：O.N.O

主題歌：羊文学「Dogs」

制作協力：TBSスパークル

製作著作：TBSテレビ

配信：Netflix

■関連リンク

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