木村昴、「テレ東→TBS」“瞬間移動”で生出演 オープニングに間に合い…川島驚き「何人いるのかと」
声優の木村昴（35）が23日、TBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演。その直前にテレビ東京の生番組に出演しており、局をまたいだ高速出演にMCの麒麟・川島明が驚いた。
【写真】「妹様 可愛すぎます」「楽しそう」木村昴・飛鳥の兄妹2ショット
番組冒頭、「おっーはー！」とあいさつ。『ラヴィット！』初登場として紹介された。
川島が、この日の木村のスケジュールについて「おっはー！ということでございまして。スバにぃ！」と紹介。「30分前まで『おはスタ』に出てましたよね。テレビ東京にいて」と聞いた。木村は生番組『おはスタ』（テレビ東京系／月〜金 前7：05）でメインMCを務めており、同番組は午前7時30分に終了する。その後、TBSのスタジオに移動したとみられる。
木村は「ドラえもんにどこでもドア借りてきました」とカメラ目線でにっこり。川島が「すばらしい！マジで7時45分に席に座ってたから、俺バケもんかと思った。何人いるのかと思った」と驚き、「ずっと出たいっておっしゃってくれてて」と明かした。
木村は『ラヴィット！』初出演について「本当です！念願かなって、今日出演がかないましたので。ありがとうございます」と感謝。ダブルサムアップを掲げて「よっしゃー！」と気合を入れた。
この放送にSNSでも「まさかオープニングに間に合ってしまうとは…！？」「おはスタ終わってすぐいるからびっくりした」など、驚きのコメントが多数寄せられた。
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番組冒頭、「おっーはー！」とあいさつ。『ラヴィット！』初登場として紹介された。
川島が、この日の木村のスケジュールについて「おっはー！ということでございまして。スバにぃ！」と紹介。「30分前まで『おはスタ』に出てましたよね。テレビ東京にいて」と聞いた。木村は生番組『おはスタ』（テレビ東京系／月〜金 前7：05）でメインMCを務めており、同番組は午前7時30分に終了する。その後、TBSのスタジオに移動したとみられる。
木村は『ラヴィット！』初出演について「本当です！念願かなって、今日出演がかないましたので。ありがとうございます」と感謝。ダブルサムアップを掲げて「よっしゃー！」と気合を入れた。
この放送にSNSでも「まさかオープニングに間に合ってしまうとは…！？」「おはスタ終わってすぐいるからびっくりした」など、驚きのコメントが多数寄せられた。