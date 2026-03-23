BTSの復帰ライブは、Netflix（ネットフリックス）77カ国で1位だった。OTTコンテンツのランキング集計サイトFlixPatrolによると、21日にソウルの光化門広場で開催された「BTSカムバックライブ：ARIRANG」は22日時点で、映画部門で77カ国でトップだった。

Netflixで生中継された1回の公演で「映画」部門に分類された復帰舞台は、日本、米国、フランスなど多くの国の視聴者に注目された。他に、チェコ、アイルランド、スウェーデン、バハマ、ドミニカ共和国、ジャマイカ、ケニアなどで2位だった。同社基準で、世界総合ランキングでも1位となった。

韓国のテレビ局JTBCは「ブランドン・リーグNetflixノンフィクションシリーズおよびスポーツ部門VP（本部長）は『Netflixが見逃してはいけない素晴らしい瞬間だ。世界をつなぎ、共有する強力な瞬間を通じて、多くのARMY（アーミー、公式ファン名）や視聴者にイベントを届けられることを誇りに思います』と語った」と紹介した。

同イベントは、Netflixが韓国で初めて実施するライブイベントで、音楽公演を世界規模で生配信する初の事例だった。