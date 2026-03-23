元ＮＨＫの中川安奈が２２日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」で、ＮＨＫ時代の恋愛について振り返った。

中川はシウマ氏の鑑定を受け、遠距離恋愛は苦手では？と指摘され「遠距離恋愛は絶対ダメです！」と即答。「ＮＨＫ時代に転勤で秋田や広島に行ったが、秋田に行ってすぐ当時お付き合いしていた人と別れて秋田で彼氏を見つけたし、広島に行ったら秋田の人とお別れして広島の人と」と、住んでいる場所で彼氏を見つけていたという。

仕事と恋愛の優先順位は「本当は仕事に行った方がいいけど、でも一緒にいたいからこっち取るみたいな。好きになると恋愛が上かも」とコメント。

「ＮＨＫ時代にニュースをやっていた。それで彼氏とケンカしたり別れそうなときにニュースを読むと、例えば動物園のニュースが出たら、私も（彼氏と）動物園に行ったな…って」と考えてしまうといい、スタジオのみちょぱは「よくやってたな、アナウンサー」とびっくり。

中川は「楽しい、明るいニュースなのに泣きそうみたいな。全然あります。それぐらい影響受けちゃう」と、恋愛が仕事に影響してしまう性格だと話していた。