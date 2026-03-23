Caramel’s Guitar Kitchen¡¢Âè15ÃÆ¥×¥í¥È¤Ï¹¥É¾¤òÆÀ¤¿FV·¿ÂèÆóÃÆ
¹ñ»º¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¥á¡¼¥«¡¼Caramel¡Çs Guitar Kitchen¡Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥º¡¦¥®¥¿¡¼¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¤¬´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë24¥ö·îÏ¢Â³¿·ºî¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥ê¥ê¡¼¥¹´ë²èÂè15ÃÆ¡ØCGK_PT15_FV2_Cerulean Blue¡Ê¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ËCaramel¡Çs Guitar Kitchen¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿FV·¿¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Â¨´°¸å¤â¥·¥ê¡¼¥º²½¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µÞî±¡ÖÂ³ÊÔ¡×¤È¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£½é¤Î¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥óÅÉÁõ¤Ç¤¢¤ê¡¢40mm¤È¤¤¤¦Çö·¿¤ÎFV¥Ü¥Ç¥£¡õ¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥±¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤ÆºÂ¤Ã¤ÆÃÆ¤¯°Ù¤Î¥ì¥Ã¥°¥ì¥¹¥È¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤ÊÌÚÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤òÍ¤¹¤ë¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¥®¥¿¡¼¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÄÀ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£ºî¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤ÏÁ°ºî¤ÈÆ±ÍÍ¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¥ß¥Ë¥Ï¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¤è¤êÂÀ¤¯²¡¤·½Ð¤·¤Î¶¯¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¥ì¥È¥í´¶¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤À¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥óÊÒÅÄ¥³¥á¥ó¥È
º£Ç¯1·î¤Ë¥×¥í¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿V¥¿¥¤¥×¤¬ÍÆñ¤¤¤³¤È¤ËÂçÊÑ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·»ÅÍÍ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¥ß¥Ë¥Ï¥à¥Ð¥Ã¥«¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¤è¤ê´Å¤¯¤ÆÂÀ¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¡¼¥·¥§¥¤¥×¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Ï¥à¥Ð¥Ã¥«¡¼¤Î¥¶¥°¥ê¤Î¹¤µ¤Î´Ø·¸¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¤Î·Á¤òÁ°²ó¤è¤ê¹¤á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¤¥¸¥É¥·¥§¥ë¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¤¬¥¥ã¥é¥á¥ë¥º¥®¥¿¡¼¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¥Í¥Ã¥¯¤Ï¥Ü¥ë¥È¥ª¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥±¡¼¥ë¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ï40Ð¸ü¤Î¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼ºà¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¥ß¥Ë¥Ï¥à¡¢¥ê¥¢¤ÏCGK¤ÎV3¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¹ñ»º¥¢¥ë¥Ë¥³V¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤¹¤ó¤À¥Ö¥ë¡¼¤Ë¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¡ª
¤â¤Á¤í¤óºÂ¤Ã¤Æ¤âÃÆ¤°×¤¤¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¡É¤â¤â¤¢¤Æ¡ÉÉÕ¤¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹Ìµ¤·¤ÇÎý½¬½ÐÍè¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÏ¢Â³¥×¥í¥È´ë²è¤Ïº£¸å¤âËè·î20Æü¤Ë¿·ºî¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤äX¤äHP¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¡¢CGK¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤¿¤Ï³Ú´ïÅ¹¤ËÃÖ¤«¤ì¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£À½ºîÃÊ³¬¤Ç»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¼êºî¤ê´¶¤äºî¤ê¤Î¹Ó¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î´ðËÜÀÇ½¤ÏÎô¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ë1ËÜ¤Î¤ß¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Ë¤è¤êÉáÃÊ¤è¤êÄã²Á³Ê¤À¡£¹¥É¾¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸å¡¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢3·î28Æü¡¢29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³Ú´ïÅ¸¼¨²ñ¡ã²£ÉÍ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡ä¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿·ºî¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¤É¤Î³Ú´ïÅ¹¤Ë¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡¢´ûÂ¸¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬²£ÉÍ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¸ÂÄê¤Î¡ÉÆÃÊÌÆÃ²Á¡É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
photo by Takayuki Sasaki
CGK_PT15_FV2_ Cerulean Blue
»²¹Í²Á³Ê¡§275,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/ 302,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í
ÈÎÇä²Á³Ê¡§210,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/231,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥í¥´Æþ¤êFVÍÑ¥½¥Õ¥È¥±¡¼¥¹ÉÕ¤
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î20Æü¡¡Àµ¸á¡Á
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§ CGK¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
URL¡§https://caramelsguitarkitche.stores.jp/
Body¡§Mahogany
Body Finish¡§Polyurethane
Neck Material¡§Maple
Fingerboard¡§Rosewood 300R
Frets¡§22
Fret Size¡§MediumHigh
Scale Length¡§610mm
Nut¡§Bone Nut
Pickups¡ÊFront¡Ë¡§MiniHumbucker
Pickups¡ÊBridge¡Ë¡§SingleCoil Alnico V¡Êmade in Japan¡Ë
Switching¡§3-position Toggle switch
Controls¡§MasterVolume¡ß1¡ÊCTS¡Ë
Jack¡§Switch Craft
Bridge¡§3-way brass saddle bridge/Double side cut
Peg¡§GOTOH
Strap Pin¡§GOTOH Ep-B3
¡Ø²£ÉÍ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë11¡§00-19¡§00
3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë11¡§00-17¡§00
@²£ÉÍÂç¤µ¤ó¶¶¥Û¡¼¥ë
°ìÈÌ¡§Á°Çä 2,500±ß / ÅöÆü 3,000±ß
°ìÈÌ¡§Á°Çä 2Æü´ÖÄÌ¤··ô 4,000±ß
¹â¹»À¸°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¡§Á°Çä 1,100±ß / ÅöÆü 1,500±ß
Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¡§ÌµÎÁ
¢¨³ØÀ¸¤ÏÆþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤òÍ×Äó¼¨
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß
¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://yokohama-music-style.com/
¡ÚOfficial CGK ONLINE SHOP¡Ûhttps://caramelsguitarkitche.stores.jp/
¡ÚOfficial CGK HP¡Ûhttps://caramelsguitarkitchen.net/
Instgram¡§https://www.instagram.com/cgk_guitar/
X¡§https://x.com/CgkGuitar