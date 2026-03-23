2年連続の開幕マイナー

米大リーグのドジャースは22日（日本時間23日）、キム・ヘソン内野手を3Aオクラホマシティに降格させると発表。2年連続の開幕マイナーが決定的となった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では不振にあえいだものの、チーム復帰後のオープン戦では4割を超える打率を残しており、韓国メディアからは疑問の声が相次いでいる。

韓国メディア「マイデイリー」は「衝撃 ドジャースは酷すぎる、キム・ヘソン打率.407なのにトリプルA行き…2年連続開幕戦ならず、正二塁手は幻か」という記事で疑問を呈している。

「衝撃だ。キム・ヘソンが3A行きを通告された」という書き出しで、キム・ヘソンがこの春出場したオープン戦で打率.407、1本塁打、6打点、5盗塁という好成績を残してきたと紹介。WBCでは日本戦の本塁打1本に終わったものの「WBCで不振だったからといって、キム・ヘソンをトリプルAに降格させる理由は全くない」と主張した。

さらに「理解しがたい選択だ。正二塁手の座を争うアレックス・フリーランドが生き残ったという点では、なおさらだ」として、フリーランドがオープン戦で打率.116と全く打てていないと紹介。「ドジャースがフリーランドよりもユーティリティ性の高いキム・ヘソンをトリプルAに送ることは納得がいかない」「ドジャースがキム・ヘソンをフルタイムのレギュラーとして見ていないのが、今回の措置で明確になった」と疑問が止まらない。

ドジャースの開幕スタメンに並ぶ二塁手がフリーランドとロハスの2択になったことを伝え「将来性の面で、キム・ヘソンが2人にそれほど劣っているのだろうか。ドジャースは本当にそう考えているのだろうか。衝撃的な現実である」と嘆いている。



（THE ANSWER編集部）