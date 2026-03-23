3年9カ月ぶりに完全体で復帰したグループBTS（防弾少年団）は、アルバム制作およびプロモーションでも韓国の伝統文化を前面に打ち出した。

21日午後8時から約1時間にわたり行われた光化門（クァンファムン）公演でBTSが着用した衣装は、韓国の伝統服飾を現代的にアレンジしたものだ。衣装をデザインしたソン・ジェウデザイナーは、最近ニューヨーク・タイムズとのインタビューで「（デザインは）韓国の伝統衣装である韓服（ハンボク）を取り入れようとした」と語った。生地はコットンとリネンを用い、手織りで制作した新たな素材で、「韓国の山水画特有の筆づかいを表現したもの」だ。所属事務所BIGHIT MUSICは「メンバー7人の個性はもちろん、ともに舞台を構成する国楽団や舞踊家まで考慮し、一体となったスタイルを完成させた」と説明した。

公演ステージには、光化門を額縁に収めたようなキューブ型の構造物が設置された。1曲目『Body to Body』では韓国の民謡『アリラン』の旋律が流れ、国立国楽院などに所属する13人の国楽演奏者が歌と演奏を披露する場面で、光化門の壁面に水墨画が描かれるかのようなメディアファサードも演出された。

光化門公演のアイデアは、今回のアルバムの総括プロデューサーであるHYBE（ハイブ）のパン・シヒョク議長が出したものだ。HYBE関係者は「当初、BTSのカムバックが明らかになると海外の有名な場所からコンサート誘致のラブコールがあったが、韓国、特に象徴的な場所である光化門で公演を行うべきだというパン議長の意向が強かった」と伝えた。

新アルバムのロゴは『アリラン』のハングルの初声を視覚的に表現したものだ。「太極旗の乾坤坎離の哲学を盛り込んだ」（BIGHIT関係者）デザインだという。アルバムの雰囲気を転換する6番トラック『No.29』には、韓国の梵鐘特有のうなり現象が最も顕著に現れる遺産である『聖徳大王神鐘（エミレの鐘）』の音が収録された。このトラックは1分を超える収録時間にわたり、たった一度の鐘の音だけが録音されている。打鐘後に広がる余韻まで収めたという趣旨だ。

鐘の音がアルバムに収録された背景には、国立中央博物館の尽力があった。昨年10月、兪弘濬（ユ・ホンジュン）国立中央博物館長がパン議長と会った席で聖徳大王神鐘の優れた点について説明し、その説明を受けたパン議長が韓国文化への関心を喚起しようという趣旨でアルバムトラックに鐘の音を収録することになったという。国立中央博物館の関係者は「HYBEから鐘の音源の正式な要請があり、聖徳大王神鐘が所蔵されている国立慶州博物館と協議し、高音質の音源を提供した」と述べた。

一方、BTSのアルバムは世界の音楽配信市場で好成績を収めている。21日、Spotifyによると、5枚目のフルアルバム『ARIRANG（アリラン）』の収録曲14曲は、リリース直後にグローバル「デイリートップソング」チャートで1位から14位までを独占した。Apple Musicでも『ARIRANG』は発売初日（20日）時点で世界で最も再生されたK-POPアルバムに集計された。韓国国内ではタイトル曲『SWIM』がメロン（Melon）の日間チャートで1位となっており、リアルタイムで反映されるトップ100チャートでは21日午前8時から首位を維持している。

光化門公演を終えたBTSは23日（現地時間）、ニューヨークでSpotifyが主催するステージに出演し、25日から26日にかけて現地の人気番組『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』に出演するなど、米国での活動を本格化させる。4月9日・11日・12日には高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムで新ワールドツアー『ARIRANG』をスタートする。