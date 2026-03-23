ヒルトン東京から、パンが主役のアフタヌーンティー。王妃マリー・アントワネットに着想を得た美しい新作パンが10種
◆ヒルトン東京から、パンが主役のアフタヌーンティー。王妃マリー・アントワネットに着想を得た美しい新作パンが10種
パン好きなら見逃せないアフタヌーンティーが、ヒルトン東京「バー＆ラウンジZATTA」で2026年4月14日（火）にスタートする「マリー・アントワネット プティ・ブーランジェリー」。
こちらは王妃マリー・アントワネットに着想を得て、パンを主役にしたアフタヌーンティー。“パンがなければお菓子を”の逸話にちなみ、王妃の故郷ウィーンのパンやヴェルサイユの庭園を思わせるパン10種を、ART OF TEAの紅茶とともにお届け。
この記事の要約レポート
・ヒルトン東京「バー＆ラウンジZATTA」で、「マリー・アントワネット プティ・ブーランジェリー」が2026年4月14日（火）にスタート
・王妃マリー・アントワネットに着想を得た新作パン約10種が楽しめる
・初夏のベルサイユ宮殿をイメージしたクグロフや、オーストリアの伝統菓子をアレンジしたアップルシュトゥーデルなど目にも華やかなパンたち
・カナッペやウィーン風ポテトサラダのタルトなど食事系のパンも
・オーガニックティーブランドART OF TEAの紅茶やオリジナルアイスティーなど20種類以上のドリンクは飲み放題
可憐なスミレ香るデニッシュと、初夏の宮殿をイメージしたクグロフ
アフタヌーンティーのパンを手がけたのは、パンの名店でキャリアを積み、天然酵母や小麦、水、熟成のバランスを知り尽くしたヘッドベーカー湯田剛史氏。まるでお菓子のように美しいアレンジが印象的な新作パンをご紹介。
■モーンデニッシュ スミレアイシング
オーストリアやドイツ、チェコなどで親しまれているケシの実を贅沢に練り込んだ香ばしいデニッシュ。編み込み模様が美しい生地の中には、プチプチとした食感が楽しいケシの実のジャムペーストがたっぷり。仕上げには、春に可憐に咲くスミレの香りを移したアイシングをまとわせている。
■シトラスミントのクグロフ
卵とバターを惜しみなく使ったリッチなブリオッシュ生地を、クグロフ型で焼きあげた1品。ミントシロップとレモンアイシングによる爽やかな味わいは、初夏のベルサイユ宮殿をイメージしている。
アーモンド香る甘美なクリームチーズのフランと、春の訪れを告げるアップルデニッシュ
■クリームチーズカスタードのフランとブールドネージュ
クロワッサン生地で丁寧に作られた器に、濃厚なクリームチーズカスタードをたっぷりと。その上には、フランスの伝統菓子ブールドネージュを贅沢にトッピング。サクッとした生地と、口の中でほろっと崩れるアーモンドクッキーが溶け合い、甘美な食感のハーモニーがティータイムを華やかに演出。
■アップルシュトゥーデル
王妃の故郷・オーストリアの伝統菓子を、湯田氏がこだわりのデニッシュ生地でアレンジ。トップにピスタチオクラッシュを散りばめた、まるでヨーロッパの春を彩るミモザのような可憐なビジュアルは、テーブルに並ぶだけで心が浮き立つような美しさ。
香ばしい雑穀パンのカナッペと、爽やかなポテトサラダのタルト
紅茶やコーヒーはもちろん、ワインとの相性もよいお食事パンもお見逃しなく。
■雑穀ライ麦パンのカナッペ 野菜のトマト煮乗せ
ひまわりやカボチャの種を練り込んだ香ばしいライ麦パンに、じっくりとうまみを凝縮させた野菜のトマト煮をのせた1品。雑穀の食感と野菜の優しい甘みを楽しんで。
■ウィーン風ポテトサラダのタルト
ダイスカットしたポテトを、オリーブオイルやワインビネガー、粒マスタードで丁寧にマリネしたサラダタルト。サクサクのタルト生地と、マスタードのアクセントが効いたポテトサラダが好相性。
芳醇なトリュフパンに彩り豊かなサンドイッチも揃う多彩なラインナップ
そのほかにも、卵白のみを使用したブリオッシュでトリュフバターを包み、シーソルトを散らした「ホワイト塩トリュフブリオッシュ」などのお食事パンに、「2色パンのサーモンとアボカドのサンドイッチ」、「ロゼハムとホースラディッシュクリームチーズのサンドイッチ」といった趣向を凝らしたサンドイッチも並ぶ。
さらに、野菜たっぷりで体も温まる「コンソメスープ」や、食後に楽しめるマカロンも用意されるので、最後まで充実したおいしいひとときを過ごせそう。
パンとのマリアージュを楽しむドリンクは、20種類以上よりお好みのものを
ドリンクは、カリフォルニア発、上質なオーガニックティーブランドART OF TEAの紅茶を含む20種類以上が飲み放題。希少な白茶と薔薇の花びらが織り成す優雅な味わいの「ホワイトローズ」、マダガスカル産バニラの香りを重ねたブラックティーをロイヤルミルクティーで用意する「バニラブラック」など、気品あふれる銘柄が揃う。オリジナルアイスティーは、初夏のヴェルサイユ宮殿の庭園を想わせる「エルダーフラワーとピーチ」のアイスティーを楽しむことができる。
ヴェルサイユ宮殿の庭園に咲く花々のような華やかなパンに囲まれて、マリー・アントワネットの世界観に浸る。そんな初夏のアフタヌーンティータイムはいかが？
パン好きなら見逃せないアフタヌーンティーが、ヒルトン東京「バー＆ラウンジZATTA」で2026年4月14日（火）にスタートする「マリー・アントワネット プティ・ブーランジェリー」。
こちらは王妃マリー・アントワネットに着想を得て、パンを主役にしたアフタヌーンティー。“パンがなければお菓子を”の逸話にちなみ、王妃の故郷ウィーンのパンやヴェルサイユの庭園を思わせるパン10種を、ART OF TEAの紅茶とともにお届け。
・ヒルトン東京「バー＆ラウンジZATTA」で、「マリー・アントワネット プティ・ブーランジェリー」が2026年4月14日（火）にスタート
・王妃マリー・アントワネットに着想を得た新作パン約10種が楽しめる
・初夏のベルサイユ宮殿をイメージしたクグロフや、オーストリアの伝統菓子をアレンジしたアップルシュトゥーデルなど目にも華やかなパンたち
・カナッペやウィーン風ポテトサラダのタルトなど食事系のパンも
・オーガニックティーブランドART OF TEAの紅茶やオリジナルアイスティーなど20種類以上のドリンクは飲み放題
可憐なスミレ香るデニッシュと、初夏の宮殿をイメージしたクグロフ
アフタヌーンティーのパンを手がけたのは、パンの名店でキャリアを積み、天然酵母や小麦、水、熟成のバランスを知り尽くしたヘッドベーカー湯田剛史氏。まるでお菓子のように美しいアレンジが印象的な新作パンをご紹介。
■モーンデニッシュ スミレアイシング
オーストリアやドイツ、チェコなどで親しまれているケシの実を贅沢に練り込んだ香ばしいデニッシュ。編み込み模様が美しい生地の中には、プチプチとした食感が楽しいケシの実のジャムペーストがたっぷり。仕上げには、春に可憐に咲くスミレの香りを移したアイシングをまとわせている。
■シトラスミントのクグロフ
卵とバターを惜しみなく使ったリッチなブリオッシュ生地を、クグロフ型で焼きあげた1品。ミントシロップとレモンアイシングによる爽やかな味わいは、初夏のベルサイユ宮殿をイメージしている。
アーモンド香る甘美なクリームチーズのフランと、春の訪れを告げるアップルデニッシュ
■クリームチーズカスタードのフランとブールドネージュ
クロワッサン生地で丁寧に作られた器に、濃厚なクリームチーズカスタードをたっぷりと。その上には、フランスの伝統菓子ブールドネージュを贅沢にトッピング。サクッとした生地と、口の中でほろっと崩れるアーモンドクッキーが溶け合い、甘美な食感のハーモニーがティータイムを華やかに演出。
■アップルシュトゥーデル
王妃の故郷・オーストリアの伝統菓子を、湯田氏がこだわりのデニッシュ生地でアレンジ。トップにピスタチオクラッシュを散りばめた、まるでヨーロッパの春を彩るミモザのような可憐なビジュアルは、テーブルに並ぶだけで心が浮き立つような美しさ。
香ばしい雑穀パンのカナッペと、爽やかなポテトサラダのタルト
紅茶やコーヒーはもちろん、ワインとの相性もよいお食事パンもお見逃しなく。
■雑穀ライ麦パンのカナッペ 野菜のトマト煮乗せ
ひまわりやカボチャの種を練り込んだ香ばしいライ麦パンに、じっくりとうまみを凝縮させた野菜のトマト煮をのせた1品。雑穀の食感と野菜の優しい甘みを楽しんで。
■ウィーン風ポテトサラダのタルト
ダイスカットしたポテトを、オリーブオイルやワインビネガー、粒マスタードで丁寧にマリネしたサラダタルト。サクサクのタルト生地と、マスタードのアクセントが効いたポテトサラダが好相性。
芳醇なトリュフパンに彩り豊かなサンドイッチも揃う多彩なラインナップ
そのほかにも、卵白のみを使用したブリオッシュでトリュフバターを包み、シーソルトを散らした「ホワイト塩トリュフブリオッシュ」などのお食事パンに、「2色パンのサーモンとアボカドのサンドイッチ」、「ロゼハムとホースラディッシュクリームチーズのサンドイッチ」といった趣向を凝らしたサンドイッチも並ぶ。
さらに、野菜たっぷりで体も温まる「コンソメスープ」や、食後に楽しめるマカロンも用意されるので、最後まで充実したおいしいひとときを過ごせそう。
パンとのマリアージュを楽しむドリンクは、20種類以上よりお好みのものを
ドリンクは、カリフォルニア発、上質なオーガニックティーブランドART OF TEAの紅茶を含む20種類以上が飲み放題。希少な白茶と薔薇の花びらが織り成す優雅な味わいの「ホワイトローズ」、マダガスカル産バニラの香りを重ねたブラックティーをロイヤルミルクティーで用意する「バニラブラック」など、気品あふれる銘柄が揃う。オリジナルアイスティーは、初夏のヴェルサイユ宮殿の庭園を想わせる「エルダーフラワーとピーチ」のアイスティーを楽しむことができる。
ヴェルサイユ宮殿の庭園に咲く花々のような華やかなパンに囲まれて、マリー・アントワネットの世界観に浸る。そんな初夏のアフタヌーンティータイムはいかが？