【Ray】2026年5月号のアンケート＆プレゼント応募受付中！

Ray5月号のプレゼント応募はこちらから♡

下記のリンクからアンケートに答えて、プレゼントに応募してね♡

よりよい雑誌づくりのために、皆さんの声をお聞かせください。

今月も、アンケートにお答えいただくと抽選でプレゼントが当たります！

今月のPresent

CARIN（カリン）の「一気におしゃれ顔になれるダテメガネ」

K-POPアイドルも愛用するアイウエアブランド♡

▷1名様

ソウル発のアイウエアブランドから新作メガネをプレゼント。ブランドを代表する軽量モデルで、UV＆ブルーライトカット機能つきと実用性抜群！

シンプルで洗練されたデザインは日常使いにぴったり。コーデを選ばない人気のレオパード柄を1名に♡

AIR 3 R C2 23,800円／CARIN（STAR DREAM JAPAN）

Toffy（トフィー）の「新生活におすすめなオートスープブレンダー」

スイッチひとつで本格的な味に仕上がる！

▷各カラー1名様ずつ

自炊のハードルをぐっと下げてくれる自動調理器。スープやカレーはもちろん、スムージーやジュースなどの冷たいメニューもこれ1台でOK！

操作は食材を入れて5つのオートメニューから選ぶだけ。ほったらかしなのに、お店のような味が楽しめちゃうすぐれもの。

〈右から〉Toffy オートスープブレンダー〈セラミックコートタイプ〉ペールアクア、同 グレージュ 各9,900円／ラドンナ

dasique（デイジーク）の「春ムード高まるピンクコスメ2点セット」

今季注目のトレンドカラー♡

▷2点をセットで3名様

人気の韓国コスメから、春らしいパケがお目見え！ニュアンスの異なるピンクアイシャドウにロージーピンクのティントをあわせたら、可愛さ全開に。

ちゅるんとした質感のティントは、時間がたってもくすみにくいのが魅力。ガーリーなピンクコスメで春支度をはじめよ♡

〈右から〉ジューシーデューイティント #30 1,400円、アイシャドウパレット #39 3,800円／ともにデイジーク

回答の締め切り：4月22日（月）23:59まで

Ray5月号アンケート（PC・モバイル共用）

文／西田有里