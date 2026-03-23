【Ray】2026年5月号のアンケート＆プレゼント応募受付中！
Ray5月号のプレゼント応募はこちらから♡
Ray5月号、好評発売中！
今月も、アンケートにお答えいただくと抽選でプレゼントが当たります！
よりよい雑誌づくりのために、皆さんの声をお聞かせください。
下記のリンクからアンケートに答えて、プレゼントに応募してね♡
今月のPresent
CARIN（カリン）の「一気におしゃれ顔になれるダテメガネ」
K-POPアイドルも愛用するアイウエアブランド♡
▷1名様
ソウル発のアイウエアブランドから新作メガネをプレゼント。ブランドを代表する軽量モデルで、UV＆ブルーライトカット機能つきと実用性抜群！
シンプルで洗練されたデザインは日常使いにぴったり。コーデを選ばない人気のレオパード柄を1名に♡
Toffy（トフィー）の「新生活におすすめなオートスープブレンダー」
スイッチひとつで本格的な味に仕上がる！
▷各カラー1名様ずつ
自炊のハードルをぐっと下げてくれる自動調理器。スープやカレーはもちろん、スムージーやジュースなどの冷たいメニューもこれ1台でOK！
操作は食材を入れて5つのオートメニューから選ぶだけ。ほったらかしなのに、お店のような味が楽しめちゃうすぐれもの。
dasique（デイジーク）の「春ムード高まるピンクコスメ2点セット」
今季注目のトレンドカラー♡
▷2点をセットで3名様
人気の韓国コスメから、春らしいパケがお目見え！ニュアンスの異なるピンクアイシャドウにロージーピンクのティントをあわせたら、可愛さ全開に。
ちゅるんとした質感のティントは、時間がたってもくすみにくいのが魅力。ガーリーなピンクコスメで春支度をはじめよ♡
回答の締め切り：4月22日（月）23:59まで
Ray5月号アンケート（PC・モバイル共用）
文／西田有里