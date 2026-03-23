Betty Boop™×LOUDMOUTHコラボ♡華やかゴルフウェア登場

ポップで華やかなゴルフスタイルを楽しみたい方にぴったりな新コレクションが登場♡LOUDMOUTHと世界的キャラクターBetty Boop™がコラボし、遊び心あふれるゴルフウェアが誕生しました。大胆なカラーリングとクラシックな可愛さが融合したデザインは、コースでもひときわ目を引く存在に。機能性にもこだわった、夏のラウンドに欠かせないラインナップです♪

華やかデザイン×高機能素材

TM & © 2026 Fleischer Studios, Inc.

本コレクションは「EMBRACE YOUR BETTY -あなたらしいベティーを-」をテーマに、アイコニックな赤を効かせた華やかなデザインが魅力。

ベティーちゃんのクラシックな可愛さと、LOUDMOUTHらしいエネルギッシュな色彩が絶妙にマッチしています。

さらに、接触冷感・吸汗速乾・高ストレッチといったアスリート基準の機能性を搭載。

暑い季節でも快適にプレーできるだけでなく、動きやすさにも優れているため、デザイン性と実用性を両立したコレクションに仕上がっています♡

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注目アイテム＆価格ラインナップ

ポロシャツは14,300円（税込）で、吸汗速乾・UVカット・ストレッチ性を備えた「ECOマイクロカノコ」素材を採用。

胸元の刺繍や背面のベティーちゃんがアクセントです。

モックネックシャツは13,200円（税込）で、チェッカー柄とキャラクターを組み合わせた印象的なデザインが特徴。

シャツは15,400円（税込）、ワンピースは16,500円（税込）で、肌離れの良いニットサッカー素材を使用した総柄デザイン。

ボクサーパンツは3,850円（税込）、ハットは7,150円（税込）で、コーデのアクセントにぴったりな小物も充実しています。

さらに、スタンドバッグは35,200円（税込）、カートバッグは11,000円（税込）で、ゴルフシーンを華やかに彩るアイテムとして展開。

全22型（メンズ6型／レディース5型／アクセサリー11型）で、サイズはメンズM～4L（ボトムスは5Lまで）、レディースS～LL（ボトムスは3Lまで）と幅広く揃っています。

コーデが楽しくなる遊び心

総柄デザインや鮮やかなカラーリングは、セットアップでの着こなしにもおすすめ。同柄で揃えれば、より統一感のあるスタイルが完成します。

また、小物アイテムも充実しているため、ウェアと合わせてトータルコーディネートが楽しめるのも魅力。

ベティーちゃんの存在感がアクセントとなり、ゴルフ場でも自分らしいスタイルを表現できます♪

夏ゴルフをもっと楽しく♡

デザイン性と機能性を兼ね備えたBetty Boop™×LOUDMOUTHのコレクションは、ゴルフをもっと楽しく、もっと自分らしくしてくれるアイテムばかり。

華やかで視線を集めるスタイルは、プレーの気分もぐっと高めてくれます♡夏のラウンドに向けて、お気に入りの一着を見つけてみてはいかがでしょうか♪