『ハイキュー!!』新作ゲーム事前登録開始 初の本格的な育成ゲームでPV解禁
アニメ『ハイキュー!!』の新作スマートフォン向けゲーム『ハイキュー!! ALL Challengers（オールチャレンジャーズ）』の事前登録がスタートした。あわせてティザービジュアルとPVが公開された。
【動画】面白そう！公開された『ハイキュー!!』新作ゲームのPV
『ハイキュー!! ALL Challengers』は、「自分だけの、頂を目指す物語」をキャッチコピーに、アニメ『ハイキュー!!』初の本格的な育成ゲーム。描き起こしの2Dアニメモーション＆イラスト、さらに録り下ろしボイスもあり、選手たちの育成方針はプレイヤー次第で、伸ばすステータスを見極めて練習メニューを考えていく。そして育成した選手たちを編成して自分だけのこだわりのチームで試合をして頂を目指す。
『ハイキュー!!』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載されていた高校バレーを題材にした青春ストーリー。宮城県を舞台に県立烏野高校バレーボール部に所属する主人公・日向翔陽が、かつての同バレーボール部の大エース「小さな巨人」を目指し、「コート上の王様」と呼ばれる天才セッターの影山飛雄ら仲間とともに切磋琢磨して、成長する姿を描いた物語。
コミックスはシリーズ累計発行部数7500万部を突破しており、テレビアニメが14年に第1期、15年に第2期、16年に第3期、20年に第4期が放送。24年に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、世界興収200億円を突破する大ヒットとなった。
アニメは続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定している。
【動画】面白そう！公開された『ハイキュー!!』新作ゲームのPV
『ハイキュー!! ALL Challengers』は、「自分だけの、頂を目指す物語」をキャッチコピーに、アニメ『ハイキュー!!』初の本格的な育成ゲーム。描き起こしの2Dアニメモーション＆イラスト、さらに録り下ろしボイスもあり、選手たちの育成方針はプレイヤー次第で、伸ばすステータスを見極めて練習メニューを考えていく。そして育成した選手たちを編成して自分だけのこだわりのチームで試合をして頂を目指す。
コミックスはシリーズ累計発行部数7500万部を突破しており、テレビアニメが14年に第1期、15年に第2期、16年に第3期、20年に第4期が放送。24年に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、世界興収200億円を突破する大ヒットとなった。
アニメは続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定している。