俳優の風間俊介が２３日、７年半出演した日本テレビ系「ＺＩＰ！」を卒業した。「ＺＩＰ！」の前に放送されている「Ｏｈａ！４」では、安村直樹アナウンサーが「＃風間くんありがとう」と書いたフリップを掲示。一時、トレンドワードに浮上した。

「Ｏｈａ！４」と「ＺＩＰ！」のリレータイムで、安村アナは「＃風間くんありがとう」と書いたフリップを掲げた。「ぼくはＳＮＳをやってないんで、この場で投稿します」と言うと、水卜麻美アナも「私もこれでつぶやくね」と約束。

すると風間が水卜アナの後ろから顔を出し「愛してるんで『Ｏｈａ！４』も『ＺＩＰ！』にもまた来ます！」と約束し、安村アナを喜ばせた。

安村アナは「７年半ですか」としみじみし「舞台で声を枯らして大変なときもあったと思う、コロナ禍もありました。でもいつも笑顔で視聴者の方に寄り添い続ける、本当にありがとう！」と感謝を伝えた。

風間も「『＃風間くんありがとう』でよろしくお願いします」と言うと、安村アナは「お礼を伝えたい、ありがとうございます」と感謝を伝えていた。

その後「＃風間くんありがとう」はトレンド入り。水卜アナも「＃風間くんありがとう」と投稿。ファンからも「７年半、本当にお疲れ様でした！」「トレンド１位にいるの泣いちゃうよ」「かざぽんお疲れ！あれから７年半か…」「これからの風間くんの更なるご活躍を楽しみにしてます」などの声が多数寄せられていた。