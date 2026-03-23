他人事じゃないぞ…貯金5,200万円、ヨーロッパ周遊ご褒美旅行でご満悦の61歳元国家公務員。現実に引き戻された「同期会での噂話」

「公務員は老後も安心」。そう思っている人は少なくありません。しかし、退職金や貯蓄があっても、支出のペースや資金計画を誤れば老後の家計は簡単に崩れます。今回は、退職後の生活を楽観視していた元国家公務員夫婦が、1年後に直面した現実を見ていきましょう。

「一足早い自由だ！」定年退職を迎えた元国家公務員夫婦

佐伯修一さん（仮名・61歳）と妻の恵子さん（仮名・61歳）は、長年国家公務員として働いてきました。修一さんは地方出先機関の技術職、恵子さんは事務職として勤務。共働きで安定した収入を得てきたこともあり、生活水準は「平均より少し上」という自覚はあったといいます。

定年退職時、夫婦が受け取った退職金は合計約4,200万円。それに加えて、現役時代に積み立ててきた貯蓄が約1,000万円ありました。合わせて約5,200万円の資産です。

子ども2人はすでに独立。再任用でまだ働くことも可能でしたが、給与水準が大きく下がること、すでに十分な資産があることから、夫婦は60歳での退職を選びました。

退職後、まず手をつけたのは住宅ローン。佐伯さん夫婦は52歳でマンションを購入しており、退職時点でも約1,800万円のローン残高がありました。そこで、退職金の一部を使い、繰上げ返済を実行。ローンの不安がなくなったことで、精神的に大きな安心感が生まれました。

さらに、長い休みが取りづらかった現役時代の反動もあり、3週間ほどのヨーロッパ旅行を皮切りに、3泊程度のアジア旅行、国内旅行などにも出かけました。



「こうやってあちこち行けるのも、これまで忙しく働いてきたご褒美だ」



そんな言葉を交わしながら、外食や買い物などにもお金を使うようになっていきました。しかし、退職から1年ほど経った頃には、通帳を見て唸ることになります。

貯金の減りが早すぎる…噂話も「他人事ではない」

退職当初、夫婦が持っていた金融資産は約5,200万円。ところが、住宅ローンの繰上げ返済や旅行費用、外食や生活費の取り崩しなどを経て、貯金はすでに約2,900万円まで減っていたのです。

「さすがに減るのが早すぎるよな……」

年金の受給開始まで、まだ数年あります。夫婦は、まだ貯金はあると話しながらも、心の隅に不安を感じるようになっていました。

そんな不安をさらに強めたのが、同期で集まった席で耳にした、ある噂話でした。かつて同じ職場で働いていた5歳年上の先輩が、ショッピングモールの駐車場で車の誘導係として働いているのを見た、というのです。その先輩も、佐伯さんと同じように60歳で再任用を選ばず退職した人でした。

「真夏の暑い日に、大変そうだったよ。噂では、お金に困って働いているって……」

佐伯さんには、とても他人事には思えませんでした。年金を受け取れるのは65歳から。それまでは収入がありません。住宅ローンは完済したとはいえ、生活費を考えれば、年金受給までに少なくとも1,000万円ほど取り崩すことが想定されました。

このままのペースでお金を使っていたら、減少スピードはそれ以上でしょう。「先輩の話は、未来の自分の姿かもしれない」――。つい先日まで、「余裕の老後」を思い描いていたはずなのに、佐伯さんの胸は一気に不安で埋め尽くされました。

国家公務員＝「老後は安泰」とは限らない

国家公務員というと、一般的には「安定している」「老後も安心」というイメージを持たれがちです。しかし、実際の調査を見ると、必ずしもそうとは言えません。

人事院が公表した「退職公務員生活状況調査（令和5年）」によると、退職後の家計状況について最も多かった回答は「ゆとりはないが赤字ではない」で約4割。一方で、「時々赤字になる」「常に赤字で生活が苦しい」と回答した世帯も少なくありません。

つまり、退職後の公務員世帯でも一定割合が家計の赤字に直面しているという現実があるのです。また、同調査では「退職前に知っておけばよかったこと」として、年金制度、資産運用、税金や相続といった金融知識を挙げる人が多く、退職後に初めて老後資金の問題を実感するケースが少なくないことも明らかになっています。

老後資金は「資産額」より「使い方」が重要

老後資金の管理で重要なのは、「いくら持っているか」よりも「どのペースで使うか」です。退職金や貯蓄が多くても、支出の見通しが甘ければ資金は想像以上のスピードで減っていきます。

特に注意が必要なのが、住宅ローンの繰上げ返済や退職記念の旅行、年金受給前の生活費など、退職直後に集中しやすい支出。佐伯さんは、現役時代以上の生活を続けていたことを振り返ります。

「5,200万円あると思ったときは、なんだかずいぶん余裕があるように感じていました。でも、当たり前ですが使えば減っていく。少し浮かれすぎていたのかもしれません」

そう苦笑いを浮かべながら、こう続けました。

「私たちの“フィーバータイム”は終わりました。子どもたちに迷惑をかけないためにも、これからは身の丈に合った生活を心がけていこうと思います」

老後の安心は、職業や退職金の額だけで決まるものではありません。安定した職業だったとしても、資金計画を誤れば老後の家計は簡単に崩れてしまう可能性があります。

また「貯金が十分あるから」と60歳でリタイア。これ自体が問題なわけではありませんが、健康保険を全額自分で負担、住民税の支払いなどもあり、無収入のインパクトは想像以上というケースが少なくありません。

だからこそ、退職後ではなく、現役のうちから具体的な資金計画を立てておくことが重要だといえるでしょう。