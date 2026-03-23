＜朝ごはんのメニュー＞朝食は何がいいか食べる人に聞く？聞かずに作る？リクエストに応えるには
子どもを起こしたり支度を手伝ったり合間で家事をこなしたりと、朝は何かとドタバタしますよね。特に朝ごはんを作るのはひと苦労です。ママスタコミュニティに、あるママからこんな投稿が寄せられました。
『子どもに朝ごはんは何がいいか聞かない人いる？ 何食べたいか聞くよね？』
投稿者さんは朝ごはんを準備するとき、お子さんに希望を聞いて作っているようですね。これは大変そうですが、他のママたちはどのように朝ごはんのメニューを決めているのでしょうか。
まずは何を食べたいか聞かないという声からです。
朝から急には変えられない
『リクエストされても忙しい朝に急に変えられないし』
『聞いて用意なんかしてる時間ない。朝は戦争』
ママが朝から仕事だったり、子どもが家を出る時間が早かったりすると、とりあえず旦那さんや子どもにごはんを食べさせるだけで精いっぱいとなりがちですよね。
栄養バランスが崩れる
『下手に聞くと炭水化物（パン、バナナ、シリアル、餅）だけでいいとか言い出すから聞かない』
子どものリクエスト通りに作ると、栄養バランスの悪い食事になってしまうこともあるようです。たまになら良いですが、毎日となると気になってしまうかもしれません。
朝食パターンが決まっている
『平日はごはんとみそ汁。土日はトーストとおかずと決まっている』
わが家流のパターンがあるケースも。ある程度のパターンのなかで、1品追加したり減らしたりするのであれば、作る側もあれこれ悩まなくて済むのではないでしょうか。
朝ごはんに何を食べるか子どもに聞く。その理由は？
一方こちらは、希望を聞いた方がいい事情があるというママたちです。
『食べたいものが毎日違うのと、食べたいものではないときは食べずに行ってしまうので。いくつか選択肢を出して、それから選んでもらってる』
『過敏性腸症候群で、ガッツリ食べられる日と食べられない日があるから。食べられない日はリゾットとかパン、吐き気がひどくてフルーツぐらいしか食べられないって日もある』
単に食べたくないものは食べないというだけでなく、子どもの体調に合わせてメニューを決めなければならないケースもあるようです。その日の朝の状態で子どもが食べられるものを準備するのはたいへんですね。
もし子どもの希望を叶えるなら。こんな形でどう？
朝から急に希望を出されても、対応することは難しいかもしれません。そこで、このような工夫はいかがでしょうか。
昼や夜にリクエストを聞く
『朝食に白米がいい場合は、前日の夕食のときに申告制』
『昼や夜はリクエストを聞く』
『「◯◯食べたいな」、「じゃあ、明日の朝ごはんにね」みたいなリクエストに応えることはある』
昼や夜に聞いておけば、前日のうちに用意できます。他にも朝食は休日など、余裕があるときに応えているママもいました。夕食の支度をするときに、朝ごはんの材料を切ったりゆでたりして、翌朝の手間を省くという方法もあります。
サッと出せるものの中から聞く
サッと出せるものから選ぶようにすると、作る側の負担を軽くしながら、リクエストにもこたえられるのではないでしょうか。そのまま食べられるチーズやフルーツ、野菜ジュース、グラノーラやヨーグルトなどの乳製品などをストックして活用するのもよさそうです。
無理のない範囲で、毎日にちょっと幸せを足したい
仕事や家庭の事情などもあり、朝から希望に応えられない日もあるでしょう。無理にその場でかなえようとせず、昼や夜、休日など余裕ができたとき、希望に応えてあげるのもいいかもしれませんね。