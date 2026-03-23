トップ5入りを果たした山下美夢有（撮影：ALBA）

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＜フォーティネット・ファウンダーズカップ　最終日◇22日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出たキム・ヒョージュ（韓国）が4バーディ・5ボギーの「73」をマーク。トータル16アンダーで逃げ切り、今季初優勝、ツアー通算8勝目を果たした。

〈写真〉完璧すぎるオンプレーン　山下美夢有の美スイング

山下美夢有と畑岡奈紗はそれぞれスコアを伸ばし、日本勢トップとなるトータル10アンダー・5位タイに入った。原英莉花は「74」とスコアを落とし、トータル7アンダー・19位タイ。岩井千怜も同順位で4日間を終えた。西郷真央、竹田麗央、岩井明愛、西村優菜はトータル6アンダー・27位タイ。古江彩佳はトータル5アンダー・36位タイ、馬場咲希はトータル1オーバー・56位タイだった。賞金総額は300万ドル（約4億7330万円）。優勝したヒョージュは45万ドル（約7100万円）を獲得した。
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