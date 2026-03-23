山下美夢有、畑岡奈紗は日本勢トップ5位 キム・ヒョージュが今季初V
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 最終日◇22日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出たキム・ヒョージュ（韓国）が4バーディ・5ボギーの「73」をマーク。トータル16アンダーで逃げ切り、今季初優勝、ツアー通算8勝目を果たした。
〈写真〉完璧すぎるオンプレーン 山下美夢有の美スイング
山下美夢有と畑岡奈紗はそれぞれスコアを伸ばし、日本勢トップとなるトータル10アンダー・5位タイに入った。原英莉花は「74」とスコアを落とし、トータル7アンダー・19位タイ。岩井千怜も同順位で4日間を終えた。西郷真央、竹田麗央、岩井明愛、西村優菜はトータル6アンダー・27位タイ。古江彩佳はトータル5アンダー・36位タイ、馬場咲希はトータル1オーバー・56位タイだった。賞金総額は300万ドル（約4億7330万円）。優勝したヒョージュは45万ドル（約7100万円）を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国女子ファウンダーズC リーダーボード
【写真】健康的な小麦色 JK時代の原英莉花
〈連続写真〉まるで“サスペンション” 畑岡奈紗のジャンプスイング
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38歳が復活V 国内女子ツアーの最終結果
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