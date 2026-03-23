NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第11話が22日放送され、世帯平均視聴率は11・6％だったことが23日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・9％だった。

大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。

第11回あらすじは、畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろというのだ。だが堺の商人はくせ者ぞろいで、兄弟は苦戦を強いられる。そんな中、将軍となった義昭（尾上右近）を引きずり下ろしたい三好三人衆が、信長不在の機会を狙い、義昭のいる京の本圀寺を襲撃する。

＜「豊臣兄弟！」視聴率 世帯・個人＞

◆第1回 13・5％、8・2％

◆第2回 12・2％、7・2％

◆第3回 12・9％、7・4％

◆第4回 13・1％、7・7％

◆第5回 12・5％、7・5％

◆第6回 11・8％、6・9％

◆第7回 10・9％、6・4％

◆第8回 12・1％、7・3％

◆第9回 10・4％、5・9％

◆第10回 12・1％、7・4％