鈴木亮平（42）が主演するTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）第9回が22日放送され、世帯平均視聴率が11・3％だったことが23日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は7・0％。

第1回は世帯13・3％、個人8・4％。第2回は世帯11・7％、個人7・4％。第3回は世帯10・3％、個人6・6％、第4回は世帯10・3％、個人6・5％、第5回は世帯9・9％、個人6・4％。第6回は世帯11・3％、個人7・3％。第7回は世帯8・9％、個人5・6％。第8回は世帯10・3％、個人6・5％。

妻殺しの罪を着せられたパティシエの早瀬陸（鈴木）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（リブートする）決意をする、エクストリームファミリーサスペンス。

冬橋（永瀬廉）から夏海（戸田恵梨香）を救い出した早瀬（鈴木亮平）。しかし夏海は、なおも自分が“夏海”であることを認めようとしない。そんな彼女に、早瀬は「早瀬として」、ひとりの夫として、そして拓海（矢崎滉）の父として、夏海への思いを涙ながらに語る。守れなかった後悔、愛していたという事実、そして今も消えない家族への願い。その真っ直ぐな言葉に、夏海の心は揺らぐ。

やがて夏海は涙ながらに謝罪し、早瀬を受け入れる。家族を守るためには、もはや合六（北村有起哉）を組織ごと潰すしかない。二人は壮絶な覚悟を胸に、合六へ宣戦布告する。だが、その直後、合六は冷酷な報復に出る。手下をハヤセ洋菓子店へと差し向け、拓海を人質に取るのだった。急ぎ救出へ向かう早瀬と夏海。果たして、間に合うのか。

一方その頃、合六は裏で真北弥一（市川團十郎）と接触していた。二人の間で交わされる“ある約束”。それは、この抗争をさらに巨大な闇へと発展させるものだった。

追い詰められた早瀬は、警察の真北（伊藤英明）のもとを訪れ、協力を求める。そこで告げられたのは、警察内部に合六のスパイが潜んでいるという衝撃の事実。敵は外だけではない。それぞれが合六を倒すために動き出す中、早瀬は、絶体絶命の窮地へと追い込まれていく。

家族のために命をかける夫婦のすべてを賭けた最終局面が、幕を開ける。

主題歌はMr．Childrenの新曲「Again」。