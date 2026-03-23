そもそも発達障害は病気じゃない！ 発達障害と向き合う時の考え方とは！？【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

発達障害と向き合う時の考え方

そもそも発達障害は病気じゃない！ 生まれつきの個性だと考えよう

「障害」という言葉にとらわれない

もし、自分が発達障害と病院で診断された場合「自分には障害があるのか……」「心の病気なのか……」と重く捉えてしまうかもしれません。また、家族や学校の友だち、会社の同僚などが発達障害と診断された場合も、深刻に受け止めてしまうことでしょう。

これは「障害」という言葉がネガティブで深刻なイメージを与えてしまうため、仕方のないことですが、そもそも発達障害は「人それぞれが生まれつき持つ個性や特性」と考えるべきものであって、病気とは言えないのです。

その理由のひとつが、発達障害は生まれつきの脳の特性であって、「うつ病」や「統合失調症」のような精神的な疾患、こころの問題ではないということです。発達障害は先天的なものであり、幼少期からその兆候が見てとれますが、精神疾患のほとんどは後天的要因や遺伝因子によって思春期以降に発症するものという違いがあります。

人には、明るい、暗い、お調子者、物静か、おてんば、おしとやか、外交的、内向的など、それぞれ個性や特性があり、その程度も人によって異なります。それと同じように、発達障害も人それぞれが持つ個性や特性のひとつと考えるべきものなのです。

ただし、その特性がいわゆる「普通の人」と大きく違うことが多いため、周囲から浮いてしまったり、学校や会社でさまざまな不都合やトラブルが起きてしまったりするのも事実です。

【出典】『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』

監修：湯汲英史(ゆくみえいし) 日本文芸社刊

監修者プロフィール

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、早稲田大学非常勤講師、練馬区保育園巡回指導員などを務める。 著書に『0歳～6歳 子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(学研プラス)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方 ―話す前から一・二語文まで― 』(明石書店)など多数。