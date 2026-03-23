ＪＲ東日本「ＴＲＡＩＮ ＴＶ」の人気コンテンツ「あし旅」（あした、わたしがいける旅）に昨年４月から登場し、「ロングヘアの後ろ姿美人」として話題になっていた女性の正体が２３日発表され、女優として活躍する元宝塚トップ娘役の「蘭乃はな」だったことが明かされた。

山手線を始め、ＪＲ東日本の首都圏主要１０路線など約５万画面のモニターで視聴されている「ＴＲＡＩＮ ＴＶ」。数多くある番組の中でも「あし旅」は人気の筆頭格で、全国の自然や絶景、名所が紹介され、多くの乗客を癒やしてきた。蘭乃はあくまでそれらが主役のため、一切顔出しせず、ほとんど“後ろ姿”で旅する女性として登場している。

ところが、放映の回数を重ね、上品な雰囲気を漂わせる「ロングヘアの後ろ姿美人」が一体何者なのか、話題になり始めた。関心や問い合わせが増えるとともに、２３日から始まる回（茨城・筑波山／母子島遊水地）がラストとなるため、名前が明かされることになったという。

蘭乃は約１年間の撮影を振り返り「絶景ポイントにたどり着くには、山や坂道や階段を登ることが多く、毎回、体力勝負でした」といい、「がんばった先には必ず素晴らしい景色が待ってくれていたので達成感がありました」と話す。そして自分の出演が分かってはいけないため、近況を話す際にも苦労したという。「ファンの中には私からの発信がないので指摘するのを遠慮していた人がおられたかもしれません。私には双子の妹がいますが、彼女から『この後ろ姿、見覚えあるんだけど。“あし旅”やってるの？』と聞かれました」と鋭い指摘を受けたことを明かしている。ＨＰでは過去の配信、各地の旅の案内を見ることも可能だ。

【蘭乃はなが「あし旅」で訪れた場所】神奈川・森戸海岸、東京・鳩ノ巣渓谷、茨城・石切山脈、千葉・原岡桟橋、神奈川・報国寺、東京・日原鍾乳洞、栃木・渡良瀬遊水地、群馬・けさかけ橋／草木湖、千葉・大山千枚田、栃木・渡良瀬橋、千葉・野島埼灯台、千葉・屏風ヶ浦、山梨・山中湖、茨城・鹿島神宮／北浦橋梁、山梨・忍野村、群馬・吹割の滝、千葉・燈籠坂大師の切通しトンネル、群馬・奥四万湖、千葉・鹿野山九十九谷、長野・国宝旧開智学校校舎、長野・立石公園、群馬・棚下不動の滝、山形・瓜割石庭公園、栃木・もみじ谷大吊橋、福島・松川浦、群馬・旧花輪小学校記念館、神奈川・真鶴岬、栃木・大沼公園、栃木・大沼公園、岩手・穴通磯、山梨・昇仙峡、宮城・伊豆沼、山梨・甲斐の猿橋、宮城・磊々峡、石川・那谷寺、神奈川・大磯、茨城・三ツ石森林公園、神奈川・丹沢湖、富山・雨晴海岸、静岡・南伊豆町、茨城・筑波山／母子島遊水地（訪れた順で表記）