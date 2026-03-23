酉島製作所<6363.T>に注目したい。同社は国内ポンプ大手で、第３四半期累計（２５年４～１２月）の連結受注高は前年同期比１．８％増の７６５億８０００万円となった。内訳では、欧米は１１０億７００万円と同６４．１％増の大幅な伸びを記録した。主に米国でのデータセンター（ＤＣ）への投資拡大で、サーバーの冷却用などに同社のポンプの受注が拡大しているとみられている。この受注拡大を背景に来期以降の業績拡大期待が強まっている。



２６年３月期の連結営業利益は前期比６．４％増の５８億円の見通しだが、２７年３月期の同利益は７０億円台に乗せ、２４年３月期の最高益（６８億２２００万円）を３期ぶりに更新するとの観測が浮上している。住友重機械工業<6302.T>から新日本造機の株式を取得し、子会社化することによる業容拡大も期待されている。株価は３０００円台での活躍を目指す展開が期待できる。（地和）



出所：MINKABU PRESS