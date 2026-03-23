親の介護が始まったら何をする？最初にやることと進め方を解説

親の体調や認知機能の変化、転倒、入院をきっかけに、急に介護が必要になることがあります。何から手を付ければよいか整理できないまま家族だけで抱えると、手続きが遅れたり、介護の負担が特定の家族に偏ったりしやすくなります。親の状態を整理し、緊急性の高いリスクを先に減らし、介護保険や地域の支援につなげる流れを押さえることが大切です。この記事では、介護が始まった直後にやること、家族の役割分担、利用できる支援、相談の進め方、親との話し合いのコツを順番に解説します。

監修作業療法士：

稲木 康平（作業療法士）

親の介護が必要になったら何をする？

出身大学：金沢大学経歴：回復期病棟で約9年ほど、患者様やご家族様のニーズに合わせたリハビリテーションを実施する。また、数多くの患者様に対して、退院後に快適な生活を過ごされるための自宅の環境調整や、介護サービスの提案、家族指導も行ってきた。資格：作業療法士免許、医療経営士３級

介護が急に始まると、何から手を付けるべきか迷いやすく、対応が後手に回りがちです。ここでは、最初に整えておきたい情報と、早めに減らしたいリスクをまとめます。最初の整理ができるほど、支援につなぐ判断が落ち着いて行えます。

親の状態と困りごとを整理する

まずは、親の今の状態をできるだけ具体的に言語化します。介護は病名だけで決まりません。日常生活で何ができて、どこでつまずいているかを整理すると、必要な支援がみえやすくなります。

確認したい観点は、身体の動き、認知機能、生活の段取り、医療面の4つです。例えば、歩行がふらつく、段差でつまずく、夜間のトイレが間に合わない、食事量が落ちた、服薬を忘れる、同じ話が増えた、電話や金銭管理が難しくなった、などは重要なサインです。加えて、入浴や更衣、調理、買い物、掃除といった生活動作がどこで難しくなるかを確認します。できることと難しいことの境目が整理できると、サービスの当てはめがしやすくなります。

通院先、病名、服薬内容、アレルギー、緊急連絡先も一枚にまとめます。可能なら、介護に対する親の希望も早めに確認します。家で過ごしたいのか、外部の支援に抵抗があるのか、入浴は自分でしたいのかなど、優先順位を把握しておくと調整が進みやすくなります。

この段階でおすすめなのは、記録です。いつ、どの場面で、何が起きたかを短く残しておくと、後の相談で説明がスムーズになります。家族の感覚だけで判断すると、都度言い方がぶれやすいため、事実を残すことが役に立ちます。

緊急性が高いリスクを確認する

次に、今すぐ手を打つべきリスクがないか確認します。代表的なのは転倒、誤薬、脱水や低栄養、火の不始末、徘徊、急な体調悪化です。介護が始まったばかりの時期は、家の中の危険が見落とされやすく、事故が起きると一気に生活が回らなくなります。

転倒が心配なら、動線の片付け、手すりの設置、滑りにくい履物、夜間照明など小さな安全設計から始めます。服薬が不安なら、薬局に相談して一包化や薬剤カレンダーを利用し、飲み残しを見える化します。火の管理が難しい場合は、IHへの切り替えや自動消火機能、見守りの導入を検討します。食事が細くなっている場合は、配食や栄養補助、脱水予防の声かけなど、続けやすい対策を先に入れます。

もう一つ見落としやすいのが、介護する家族の限界です。睡眠が確保できない、通院を後回しにしている、イライラが増えたといった状態は、共倒れの前兆になりえます。危険をとらえたら、最初から完璧を目指すのではなく、事故を減らす対策と相談先の確保を優先してください。

親の介護で家族が担う役割とは

この章では、家族が担う役割を整理し、やるべきことと外部に任せることを分けます。役割を明確にすると、負担の偏りと判断の迷いを減らしやすくなります。

介護における家族の役割

家族の中心的な役割は、介護を直接すべて行うことではなく、本人の生活を守るための意思決定と調整です。具体的には、親の希望や価値観の確認、医療と介護の情報整理、サービス利用の判断、連絡窓口、緊急時の対応方針づくりが含まれます。

また、介護では小さな変化に気付くことが重要です。食事量、睡眠、痛み、息切れ、気分の落ち込みなどは、医療受診や介護計画の見直しに直結します。家族が観察して言語化し、専門職につなぐことで、支援が組み立てやすくなります。あわせて、支払い、契約、郵便物の管理など、生活の土台を守る役割も大きくなります。

家族がやるべきこととやらなくてもよいこと

家族がやるべきことは、情報を集めて優先順位を付け、外部支援を使える形に整えることです。一方で、無理に家族だけで担わなくてもよい領域もあります。例えば、入浴や移乗など身体負担が大きい介助は、訪問介護やデイサービス、福祉用具で安全性を上げる方が現実的です。医療的な判断は主治医や看護師に相談し、家族だけで抱え込まないことが大切です。

やらなくてもよいことの代表は、限界を超えて継続することです。頑張り続けた結果、転倒や事故が起きると、本人の状態も家族の生活も一気に崩れます。介護は長期戦になりやすいので、持続できる形にする視点を最初から持ちます。

一人で抱え込まないための役割分担の考え方

役割分担は、誰が親の近くにいるかだけで決めると偏りやすくなります。おすすめは、機能別に分ける方法です。連絡窓口になる方、手続きや書類を担う方、金銭管理や支払いを担う方、通院の付き添いを担う方、見守りや生活支援を担う方、といった形です。

距離がある家族でもできる役割はあります。例えば、サービス情報を調べる、ケアマネジャーとの連絡を整理する、日程調整を行う、緊急時のバックアップを決めるなどです。家族内で都度相談するより、決めた窓口に情報を集約し、必要に応じて共有する方が混乱を減らせます。

親の介護で利用できる支援やサービス

この章では、在宅での支援と施設を含む選択肢を整理します。早めに選択肢を並べておくと、急な変化があっても慌てにくくなります。

在宅での生活を支える介護サービス

介護保険を利用するには、要介護認定の申請が入口です。申請後、訪問調査と主治医意見書を経て認定が行われ、ケアマネジャーがケアプランを作成します。認定まで時間がかかることがあるため、困りごとが明確になった段階で早めに動くのが現実的です。要支援の場合は介護予防の枠組みでサービスが組まれることもあり、状態に合わせて使い方が変わります。

在宅でよく使われるサービスは、訪問介護、通所介護、短期入所、福祉用具貸与、住宅改修です。日中の見守りや入浴はデイサービスで外部化し、朝夕の負担が大きい場面は訪問介護で補います。介護者の休息を確保するために、ショートステイを計画的に入れることも有効です。医療面の不安があれば、訪問看護や在宅療養支援診療所への相談も選択肢になります。

参照：

『要介護認定』（厚生労働省）

『サービス利用までの流れ 介護保険の解説』（厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索）

施設への入所で受けられる支援やサービス

在宅が難しくなった場合の選択肢として、施設入所があります。長期入所を中心とする特別養護老人ホーム、在宅復帰支援やリハビリを重視する介護老人保健施設、医療ニーズが高い方に対応する介護医療院、認知症の方が少人数で生活するグループホームなどがあります。住まいにサービスを付加する有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅もありますが、支援内容や費用は差が大きいため確認が必要です。

施設を検討する目安は、見守りが常時必要、夜間対応が続く、転倒や誤嚥のリスクが高い、介護者の体調が維持できない、といった状況です。いきなり入所を決めるのが難しい場合は、ショートステイや体験利用で段階的に移行する方法があります。入所待機が発生することもあるため、候補を早めに複数出し、情報収集だけでも進めておくと安心です。

参照：『介護保険制度の概要』（厚生労働省）

親の介護に関する相談窓口と相談時のポイント

この章では、どこに相談し、どう進めるとよいかを具体化します。相談の質は準備で決まる部分が大きいため、ポイントを押さえておきます。

介護に関する相談窓口

最初の相談先として使いやすいのは地域包括支援センターです。介護保険の申請、サービス利用の入口づくり、関係機関へのつなぎを担います。すでに要介護認定がある場合は、担当のケアマネジャーが調整役になります。医療面の相談は主治医やかかりつけ医、薬の相談は薬局、認知症が疑われる場合は認知症疾患医療センターなども候補です。金銭管理や権利擁護が課題になりそうな場合も、地域包括支援センターに相談すると導線が作りやすくなります。

緊急性が高い場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターに連絡し、当面の安全確保と短期的な支援導入を相談します。

参照：『地域包括ケアシステム』（厚生労働省）

相談までの流れ

一般的な流れは、相談、要介護認定の申請、訪問調査、認定、ケアプラン作成、サービス開始です。認定結果が出る前でも、自治体によっては暫定プランや自費サービスでつなぐ方法があります。今すぐ困っていることが何かを伝え、開始までの空白をどう埋めるかを一緒に考えるのが現実的です。

相談の事前準備

相談前に、親の基本情報と困りごとを整理します。介護保険被保険者証、医療保険証、診察券、お薬手帳、介護が必要になった経緯、直近の入退院歴、生活状況、家族の連絡先、本人の希望などです。1週間の記録があると、困りごとの頻度と重さが伝わりやすくなります。

また、家族側の状況も共有します。誰がどの程度関われるか、同居か別居か、夜間対応の可否、仕事や育児の状況などです。現実的な制約を早めに伝えると、無理のない支援設計につながります。

相談をスムーズに進めるポイント

相談では、抽象的に大変と伝えるより、具体の場面を短く示す方が話が進みます。例えば、夜間にトイレで転びそう、薬を飲み忘れる、料理を忘れて鍋を焦がした、入浴を嫌がる、といった事実です。あわせて、最優先で減らしたいリスクは何かを明確にします。転倒を防ぎたいのか、夜間の見守りを減らしたいのか、介護者の休息を確保したいのかで、提案される支援が変わります。

確認したい論点は、サービス開始までの段取り、緊急時の連絡先、費用、家族の役割分担、今後の見通しです。

親の介護について親との話し合いの進め方

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この章では、介護の話を切り出すコツと、親が支援を嫌がる場合の向き合い方を整理します。合意形成が進むと、支援導入が早まり、事故を減らしやすくなります。

介護の話を切り出す際のポイント

話し合いは、体調が落ち着いている時期に行います。いきなり介護の話から入るより、最近心配なことがある、もう少し安全に暮らせる形を一緒に考えたい、といった入口にすると抵抗が下がりやすくなります。

確認したいのは、親が大切にしていることです。できるだけ家で暮らしたい、知らない方を家に入れたくない、入浴は自分でしたい、など優先順位を聞き取り、できる範囲で支援を組み立てます。緊急時にどうしたいか、入院や救急搬送の希望、連絡する家族の順番も早めに決めておくと安心です。

親が介護や支援を嫌がる場合の向き合い方

親が支援を嫌がる背景には、プライド、費用の不安、知らない方を家に入れたくない気持ち、介護と認めたくない気持ちなどがあります。ここで大切なのは、説得よりも小さな試行です。例えば、週1回の家事支援だけ試す、デイサービスを見学する、福祉用具だけ先に入れる、といった段階的な導入は受け入れられやすい傾向があります。

また、家族の負担を理由にすると反発される場合があります。そのときは、転倒を減らしたい、夜間の不安を減らしたい、体を楽にしたい、といった本人の利益に焦点を当てます。家族だけで進めにくい場合は、地域包括支援センターなど第三者から説明してもらうと、納得が進むことがあります。

まとめ



親の介護が始まったら、最初に親の状態と困りごとを具体化し、転倒や誤薬など緊急性の高いリスクから手当てします。次に、家族の役割を整理して外部支援を前提に進めることで、負担の偏りと共倒れを防ぎやすくなります。介護保険の申請と地域包括支援センターへの相談を早めに行い、在宅サービスと施設の選択肢を並べて準備しておくと、状態変化があっても慌てにくくなります。

参考文献

『介護保険制度の概要』（厚生労働省）

『要介護認定』（厚生労働省）

『サービス利用までの流れ 介護保険の解説』（厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索）

『地域包括支援センターについて』（厚生労働省）

『地域包括ケアシステム』（厚生労働省）