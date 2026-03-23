NASH（脂肪肝炎）を悪化させる「NGな食べ物」とは？ 肝臓の健康を守る食事選び【医師解説】

肝臓は私たちが摂取した栄養素を処理し、エネルギーに変換する重要な役割を担っています。日々の食事内容が適切でないと、肝細胞に脂肪が過剰に蓄積し、炎症を引き起こす原因となります。NASH（非アルコール性脂肪肝炎）やMASH（代謝機能障害関連脂肪肝炎）の発症や進行には、食べ物の選択が深く関わっています。こちらでは、肝臓の健康を守るために知っておきたい、NASH（MASH）と食べ物の基本的な関係について解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

NASHと食べ物の基本的な関係

NASH（非アルコール性脂肪肝炎／近年ではMASH〔代謝機能障害関連脂肪肝炎〕とも呼ばれます）の発症や進行には、日々の食事内容が大きく影響します。肝臓は栄養素の代謝を担う臓器であり、過剰なエネルギー摂取や偏った栄養バランスは肝細胞に脂肪を蓄積させ、炎症を引き起こす原因となります。ここでは、NASH（MASH）と食べ物の基本的な関係について理解を深めましょう。

NASHを悪化させる食べ物の特徴

NASHを悪化させる食べ物には、いくつかの共通した特徴があります。まず、糖質を多く含む食品、特に果糖を含む清涼飲料水や菓子類は肝臓での脂質合成を促進し、脂肪肝を悪化させることが知られています。果糖は通常の糖質とは異なる代謝経路をたどり、肝臓で中性脂肪に変換されやすい性質を持つためです。

また、飽和脂肪酸を多く含む食品も注意が必要です。動物性脂肪の多い肉類、バターやラードなどの固形脂肪、揚げ物や加工食品に使われるトランス脂肪酸は、肝臓での脂質代謝に負担をかけ、炎症を引き起こす可能性があります。これらの脂肪は血中の悪玉コレステロールを増加させ、インスリン抵抗性を悪化させることで、間接的にNASHの進行に関与します。

NASHの改善に役立つ食べ物の選び方

NASHの改善には、抗酸化作用や抗炎症作用を持つ食べ物を積極的に取り入れることが推奨されます。まず、食物繊維を豊富に含む野菜や全粒穀物は、腸内環境を整え、血糖値の急激な上昇を抑える効果があります。特に水溶性食物繊維は、腸内で善玉菌のエサとなり、短鎖脂肪酸の産生を促進することで、肝臓の炎症を軽減する可能性が報告されています。

オメガ3脂肪酸を含む食品も重要です。青魚（サバ、イワシ、サンマなど）に多く含まれるEPAやDHAは、抗炎症作用を持ち、肝臓での脂質代謝を改善することが複数の研究で示されています。これらの脂肪酸は、肝細胞の膜を保護し、酸化ストレスを軽減する働きも持っています。

抗酸化物質を多く含む食品も有効です。緑黄色野菜に含まれるビタミンA、C、E、カロテノイド類は、肝細胞の酸化ストレスを軽減し、炎症の進行を抑える効果が期待されます。特にブロッコリー、ほうれん草、トマトなどは、抗酸化物質が豊富で日常的に取り入れやすい食材です。大豆製品に含まれるイソフラボンや、ナッツ類に含まれるビタミンEも、肝臓の健康維持に役立つとされています。

まとめ

NASH（非アルコール性脂肪肝炎）は、生活習慣と密接に関連した疾患であり、食事や運動などの日常的な取り組みが改善の鍵となります。食べ物の選び方では、糖質や飽和脂肪酸を控え、食物繊維や良質な脂質、抗酸化物質を含む食品を積極的に摂取することが重要です。コーヒーの適度な摂取は肝保護効果が期待できますが、砂糖の添加は避けましょう。脂肪肝とNASHの違いを理解し、早期発見と適切な対応を心がけることで、重篤な肝疾患への進行を防ぐことができます。気になる症状や検査結果がある場合は、消化器内科や肝臓内科を受診し、専門医の診察を受けることをおすすめします。

参考文献

日本消化器病学会日本肝臓学会「NAFLD/NASH診療ガイドライン2020」

厚生労働省「アルコール性肝炎と非アルコール性脂肪性肝炎」

日本肝臓学会「肝臓病の理解のために」