Snow Man阿部亮平の“おうち時間”を描くリプトン新WEB CM公開「さっ、お湯沸かすよ～」

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阿部亮平がブランドアンバサダーを務める、リプトンの新WEB CMが3月よりYouTube、Amazon Prime Videoをはじめとする各種媒体にて配信されることが決定。阿部が“お湯で淹れてから氷で冷やす”本格アイスティーの魅力を発信する。

■ちょっぴりお茶目な阿部亮平が見せる、等身大の“おうち時間”

WEB CMでは、阿部亮平が、あえて濃いめに抽出し氷で完成させることで生まれる、香り立つコクとキレのある爽やかさを「ちゃんとお湯で入れるアイスティーって、マジで美味しいんだよな～」と、等身大のリアクションとケトルとの軽快な掛け合いで表現。

氷が溶けてちょうどいい味わいに変化していく様子や、思わず「ぷは～」とこぼれるリアルな表情まで、香り・コク・爽やかさが伝わる内容となっている。知的でちょっぴりお茶目な阿部が見せる、等身大の“おうち時間”にも注目だ。

■WEBムービー ストーリー

明るいキッチンで軽やかなBGMにのせて「さっ、お湯沸かすよ～」と声をかける阿部。画面は、どこか誇らしげな“ケトル目線”。「どうも、阿部亮平くんちのケトルです」とユーモラスなナレーションが入る。キッチンカウンターに置かれたリプトン イエローラベルのパッケージを手に取りながら、「おいしいアイスティーが、お湯でかんたんに作れちゃうんだよね～」と、どこかうれしそうな阿部。

ピラミッド(R)型ティーバッグを“ポンっ”とカップへ入れ、いつもより少なめのお湯を注ぎ、濃いめに抽出。「濃いめに作るのには、わけがあるのよね～」とケトルがささやく。「ちゃんとお湯で淹れるアイスティーって、マジで美味しいんだよな～」と、少し得意げな表情。1分間の蒸らし時間が終わり、ティーバッグを引き上げると、ふわっと広がる豊かな香り。思わず「香りも最高だよね！」と笑顔に。

場面はグラスいっぱいの氷へ。お湯で淹れた紅茶をグラスに一気に注ぐと、「ほら、氷が溶けて、ちょうど良い感じに！」。氷がカランと音を立て、じんわり溶け、濃いめに淹れた紅茶がちょうどいい濃さへと変化。一口飲んだ瞬間、思わず「ぷは～」と、爽やかさと本格的なコクが同時に広がる表情を見せる。

カメラに向かってにっこりと微笑みながら、「もう一杯、いっちゃおっかな。」と爽やかな氷の音とともに、CMは幕を閉じる。

■オリジナルのクリアファイルがもらえるキャンペーンも実施

また、WEB CMの公開にあわせ、阿部亮平を起用したオリジナルクリアファイルキャンペーンを、4月20日より順次展開予定。期間中、キャンペーン実施店舗でリプトン製品を2点購入した人全員に、阿部亮平が出演するイエローラベルのビジュアルがあしらわれた、リプトンオリジナルのクリアファイルを1枚プレゼントされる。

本クリアファイルは、表面に阿部亮平のビジュアルを、裏面には“お湯で淹れてから氷で冷やす”本格アイスティーの作り方を掲載。アイスティーの楽しみ方を、日常の中でいつでも確認できるデザインとなっている。

■関連リンク

「おいしいアイスティーのいれ方」特設ページ

https://www.lipton.jp/ja/recipe/how-to-make-delicious-iced-tea/

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