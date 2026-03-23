レシップホールディングス <7213> [東証Ｓ] が3月23日午前(10:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の13.5円→20円(前期は20円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、安定的な配当の継続を基本とし、「純資産配当率（DOE）」2％以上を目安に、過去の連結業績の推移、今後の連結業績の見通し、配当利回り・自己資本比率等の指標などを総合的に勘案して配当を決定することを基本方針としております。当期の配当予想につきましては、当期業績が概ね計画通りに推移している状況を踏まえ、上記の方針の下、株主の皆様へより一層の利益還元を図るべく、当期の期末配当予想につきましては、2025年５月９日に公表した普通配当1株当たり13.5円から6.5円増配し、１株当たり20.0円となる予定であります。

