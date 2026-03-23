23日10時現在の日経平均株価は前営業日比2551.62円（-4.78％）安の5万820.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は39、値下がりは1530、変わらずは14と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均構成銘柄の値上がりは3銘柄にとどまり、222銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト <6857>で、1銘柄で日経平均を458.6円押し下げ。以下、ファストリ <9983>が202.96円、東エレク <8035>が168.46円、ＳＢＧ <9984>が147.61円、信越化 <4063>が83.23円の押し下げと続く。



プラス寄与トップはテルモ <4543>で、日経平均を1.87円押し上げ。第一三共 <4568>が1.10円、ＳＢ <9434>が0.07円で続いている。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は非鉄金属で、以下、海運、機械、鉱業、石油・石炭、不動産と並ぶ。



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