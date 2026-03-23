買うなら → 夏まで頼れる服！【ZARA】40・50代が狙いたい「新作アイテム」

少しずつ暖かくなり、春服へのシフトを進めたい今の時期。コスパ重視の大人女性がこれから買うなら、今から夏まで使えるアイテムがおすすめ。ひと癖ありのスタイリッシュなアイテムが揃う【ZARA（ザラ）】からも、注目したい新作が続々と登場しています。今回はミドル世代に似合う、きれいめシャツとスカートをピックアップ。

季節感がアップするストライプシャツ

【ZARA】「リボンストライプシャツ」\6,290（税込）

一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれるストライプシャツ。ブルーとブラウンの上品な配色が、大人の垢抜けに一役買ってくれそう。深めのVネックでデコルテが綺麗に見えて、女性らしい雰囲気を演出。フロントのリボンをキュッと絞ると、シルエットのアレンジも楽しめます。

フェミニンなムードをまとえる白スカート

【ZARA】「ZW COLLECTION コントラストフルイドスカート」\8,590（税込）

清潔感のあるオフホワイトのスカートは好印象が狙える一枚。ふわりと広がるフレアヘムが、足元まで華やかに見せてくれます。ほんのりと透ける素材で、コーデに程よい抜け感を与えてくれそう。ブラウスと合わせたフェミニンコーデや、パーカーでカジュアルに仕上げるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M