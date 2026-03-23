赤ちゃんは猫さんの肉球の触り心地がくせになっているのか、夢中で触っていたのだそう。猫さんは、無抵抗で触らせてあげていたとのこと。動画は1.1万回以上も再生され、「おてて触られても全く怒らないなぎお姉ちゃん優しいねぇ」「嫌がるどころかお腹まで見せちゃって～仲良しさん」とのコメントが集まっています。

【動画：ネコの『肉球』が気になる様子の赤ちゃん→夢中で触っていると…予想外な『100点満点の対応』】

猫さんの肉球を触りたい赤ちゃん

Instagramアカウント「なぎちゃん」さまに登場したのは、元保護猫のなぎちゃん。この日なぎちゃんは、床で毛づくろいをしてくつろいでいたのだそう。その横には、なぎちゃんに近づく赤ちゃんの姿。

赤ちゃんは、なぎちゃんの後ろ足を片手でがしっと掴んだのだとか。なぎちゃんは、少し驚いたような表情をしています。突然触られてびっくりしてしまったのかもしれません。

肉球を触らせてあげる猫さん

なぎちゃんは、その場でごろんと床に横になったのだそう。後ろ足を赤ちゃんの目の前に突き出しています。赤ちゃんが触りやすい位置に足を移動してあげたようにも見えます。

なぎちゃんの肉球を夢中で触り始めた赤ちゃん。なぎちゃんは無抵抗で触らせてあげていたのだとか。猫の肉球の触り心地に夢中になるのは、子どもも大人も同じようです。

赤ちゃんの成長を見守る

なぎちゃんは赤ちゃんを自分より弱い存在だと認識しているのか、良いお姉ちゃんをやっているのだとか。赤ちゃんも少しずつなぎちゃんとのふれあい方を学んでいっているのだそうです。

なぎちゃんは、赤ちゃんと一緒に遊んだり、椅子の上から床にいる赤ちゃんを観察したりと、やさしく成長を見守っているのだとか。なぎちゃんも赤ちゃんの成長を楽しみにしているのかもしれませんね。

赤ちゃんに肉球を触らせてあげるなぎちゃんの姿は、Instagramで1.1万回以上も再生され、「おてて触られても全く怒らないなぎお姉ちゃん優しいねぇ」「嫌がるどころかお腹まで見せちゃって～仲良しさん」「仲良しねぇ～」「にゃんこも赤さんにうっとり」「So Cute Baby」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「なぎちゃん」さまでは、なぎちゃんと赤ちゃんの日常の様子をたくさん見ることができます。2人の関係性の変化を見守るのが楽しみになりますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「なぎちゃん」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。