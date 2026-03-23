息子夫婦の冷蔵庫を開けて絶句。「えっ、生活に困ってるの？」ほぼ空っぽな光景に、本気で心配していたら

冷蔵庫は常に満杯が愛情の証！

そう信じてきた私が見た、息子夫婦の“空っぽ”の冷蔵庫。

思わず生活苦を疑うも、そこには思い込みを覆す理由がありました──。

今回は筆者の知人から聞いた、価値観の違いにハッとさせられるようなエピソードをご紹介します。

愛情の証

私は昔から、冷蔵庫は常に食材や飲み物でいっぱいにしておく主義でした。

夫や子どもたちが、

「これ食べたい」

と言えばすぐに出せるように。

急な来訪者があっても柔軟に対応できるように。

それが家族を守る私なりの役割であり、これこそが家族への愛情の形だと信じて疑わなかったのです。

空っぽの冷蔵庫

そんななかある日、息子夫婦のマンションを訪ねる機会がありました。

お嫁さんは外出中で、息子がもてなしてくれたのですが……。

「母さん、麦茶取って」



と言われ、冷蔵庫を開けた瞬間、思わず言葉を失いました。

なんと、冷蔵庫のなかはほとんど空っぽだったのです！

ペットボトルが数本と、最低限の調味料だけしか入っていません。

『もしかして生活が苦しいの？』『お金に困っているのかしら』と、悪い想像ばかりが浮かび、胸がざわついて仕方ありませんでした。

お嫁さんの考え

その後、冷蔵庫がどうしてあんなに何も入っていないのか気になってしまい、いてもたってもいられなくなった私。

後日、息子にそれとなく聞くことに。

すると、返ってきたのは意外な答えでした……。