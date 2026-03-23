冨安はフェイエノール戦でスタメンも座り込み後半に交代

オランダ1部アヤックスの日本代表DF冨安健洋は現地時間3月22日のエールディビジ第28節フェイエノールト戦（1-1）に先発出場した。

後半に右足を痛めた様子でピッチに座り込み、途中交代となった。チームを率いるオスカル・ガルシア監督は「日本代表戦には出場できると思う」と軽傷を示唆した。オランダ紙「デ・テレグラーフ」が報じた。

冨安は左サイドバックとして先発。安定したパフォーマンスを見せていたなか、後半25分にピッチに座り込み、右足の太もも裏をさする仕草を見せた。フェイエノールトでプレーするFW上田綺世と笑顔で言葉をかわしていたが、そのまま同28分に途中交代を余儀なくされた。

3月の国際親善試合に向けて1年9ヶ月ぶりの代表復帰を果たした直後だけにその状態が心配されるが、試合後にアヤックスのガルシア監督は冨安について「来週の日本代表戦には出場できるだろう。彼は長期離脱していたこともあり、まだフルでプレーできる状態ではない」と軽傷であることを示唆し、スコットランド代表、イングランド代表との試合には問題なく出場できるだろうと話した。（FOOTBALL ZONE編集部）