訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？ スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。ベラルーシの女性２人組は、富士山よりも古都の寺社よりも、三重県を第一の目的地として日本にやってきたそうで…。

１０円玉を模したチーズ入りパンケーキの「１０円パン」を手にして“乾杯”。東欧から来た２人は、道頓堀川を行き交う観光船を眺めながら、おいしそうにほおばっていた。「アジアの国では、中国とスリランカに行ったことはあるけど、日本は初めてよ」とナスティアさん。オルガさんも「初めて訪れるんだけど、日本は美しいわ。まだ到着したばかり。これから京都、奈良なんかに行くつもりよ」と胸を躍らせていた。

中でも一番のお楽しみは、意外にも三重県に控えているという。２人はバッグに引っかけたおそろいの「メルセデスＡＭＧ」のキャップを見せて、声もそろえた。「フォーミュラ・ワン！ スズカで見るの！」

２６〜２９日に三重・鈴鹿市の鈴鹿サーキットで開催されるＦ―１日本グランプリを観戦することが、この旅の第一目標とのことだ。「ジョージ・ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリのレースが楽しみ」とオルガさん。現在、ドライバーズ・ポイントでワン・ツーを形勢するメルセデスの英国人とイタリア人ドライバーに夢中のようだ。

「欧州内のいろんな国に行ったことはあるけど、まだＦ―１をサーキットで見たことがないの。鈴鹿の後は近くにある“ギブリ・パーク”や、富士山、河口湖も巡る予定よ」。飛行機マニアの宮崎駿監督がイタリアの軍用偵察機「ギブリ（Ｇｈｉｂｌｉ）」から採用したものの、勘違いで命名された「スタジオ・ジブリ」のテーマパーク（愛知・長久手市）を“正しい発音”で表現していた。