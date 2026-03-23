日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」で優勝した今井らいぱちが家族ショットを披露し、思いをつづった。

今井は２３日までに自身のインスタグラムで「無事に家族へ優勝報告」とつづり、妻と３人の子どもたちと喜ぶ様子をアップ。

「５人一緒に暮らせるように、ここから一つ一つを全力でぶつかっていくのみ。やるぜ、俺。勝負はここからだ」と気合を入れた。

フォロワーは「素晴らしい写真や」「素敵すぎるお写真」「家族写真、泣けますね」「家族５人で……素敵なファミリー生活目の前ですね」と祝福の声を寄せている。

今井は２１日にフジテレビ系で午後６時半から生放送された決勝で、史上最多６１７１人がエントリーした大会を制した。私生活では２１年に結婚し、翌２２年に第１子が誕生。会見では昨年８月に双子が誕生し、「奥さんと子供たちは大阪に里帰り出産でそのまま大阪で育てるという選択をした」と説明。

「来年のＲ―１に決勝に行くから残りの何か月かをＲ―１に全集中で単身赴任させてほしいって。これで決勝に行けなかったら大阪に帰るという約束をしました」と自身は単身赴任していたと明かし、「優勝できたら、また家族が東京に戻ってきて、東京でお笑いをやっていくという約束なんで、今後、東京で一緒に住めるようにやっていきたいと思います」と語っていた。