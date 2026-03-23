◆センバツ第５日 ▽１回戦 東北−帝京長岡（２３日・甲子園）

初出場の帝京長岡（新潟）が披露した、目の覚めるような装いにネットが沸いた。

対戦相手の東北（宮城）同様、通常は全校各地の帝京系列の高校と同じく黒の縦じまに「Ｔｅｉｋｙｏ」の文字がついたユニホームを着用しているが、この日グラウンドを駆け回ったナインのユニホームは、金色の縦じま。足元は鮮やかな黄色のストッキングで彩られており、曇り空の甲子園で輝きを放った。スタンドの応援団も黄色で統一され、存在感を見せつけた。

ネットでは「ユニホームいいね」「縦じま同士だけどソックスで分かりやすい」「アルプスめっちゃ黄色い」などコメントが続々。「帝京長岡のユニフォーム､阪神すぎん」など、甲子園球場をホームとする阪神タイガースを想像しているコメントも寄せられた。

１５日に行われた甲子園練習でもこのユニホームを着用して練習を行った帝京長岡の芝草宇宙（ひろし）監督（５６）は、新ユニホームについて「格好いいなという思いで着させてもらっています。浅川節雄校長と一緒に相談しながら、また、ウチのスタンドが黄色（一色）になって、大声援を送ってもらっているので、ストッキングを黄色を基調にしたものを変えて、一体感を出そうということで変更しました」と説明。「選手たちとすばらしい球場に戻ってこられて幸せです」と話していた。 関係者によると、このド派手ユニホームは甲子園での着用に限るとして、県大会などでは従来の黒縦じまのユニホームになるという。

芝草監督は元日本ハムで投手として活躍。帝京（東京）のエースとして１９８７年夏の甲子園２回戦で東北を相手にノーヒットノーランを達成しており、両校にとって“因縁の相手”との対戦になる。