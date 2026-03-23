元NGT48で新潟在住のタレント奈良未遥（28）が22日、28歳のバースデーイベントを新潟市で開催した。

淡いピンクを基調にしたドレス姿で登場した奈良は「28歳の奈良未遥もよろしくお願いします」と集まったファンにあいさつした。3月20日が誕生日。24年11月にNGT48を卒業後、「生誕祭」は昨年に続いて2度目になる。「昨年は自分の歴史を振り返る内容だった。今年はイベント概要、企画と自分で考えた」と、今の自分を前面に出した演出をした。

今、熱心に取り組んでいるのは絵画。トークショーでは「今年の目標は個展を開くこと」と宣言した。この日は抽選で決まったファンに、キャンバスに絵を描いてもらった。「ここに私が描き加えて、個展に出します」。すでにプロジェクトが進行していることをアピールした。

グループ在籍時に体調不良で休養していた時期、リフレッシュのつもりで絵を描き始めた。「描いてみたら意外と行けるな、って」。幼少時から美術や工作が好きだった。「絵はその時の自分の感情を出せるので、私の代弁者という感じ」。日常的に感情の赴くままに筆を手にし、描きためている。

グループ卒業後、百貨店のCM出演、新潟の住宅リノベーション会社のYouTube動画出演、ファンクラブなど限定のYouTubeチャンネル開設と着実に活動の幅を広げてきた。その中で個展開催は今年の軸。「みなさんの前で宣言したことが、みなさんの楽しみになればいい」。そして「28歳はゆっくりでもいいから、1歩1歩進んでいけたら」と話した。【斎藤慎一郎】

◆奈良未遥（なら・みはる）1998年（平10）3月20日生まれ、青森県出身。15年にNGT48の1期生オーディションに合格。18年に研究生から正規メンバーに昇格した。同年の「第10回AKB48世界選抜総選挙」では21位。NGT48のシングル表題曲の選抜入りは7回。24年7月にファースト写真集「こんな風に見られているのか？」を発売。24年11月にグループを卒業。特技はゴルフ、剣道初段。趣味は散歩。血液型A。