◆米大リーグオープン戦 エンゼルス―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日午前１０時７分開始予定）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。米アリゾナ州でのキャンプを終え、開幕まではこの試合を含めてエンゼルスとの３試合のオープン戦を残すのみだ。

散髪してスッキリした姿で慣れ親しんだかつての本拠地・エンゼルスタジアムに登場した大谷。グラウンドに姿を見せてキャッチボールを行うと、トラウトら元同僚との再会も喜んだ。その後はブルペン入り。カーブの制球を乱すなど試行錯誤しながら３６球を投げた。

ロバーツ監督はオープン戦最終戦となる２４日（同２５日）の本拠地・エンゼルス戦で大谷が登板することを明言。プライアー投手コーチは、大谷のレギュラーシーズンの登板がチームの５試合目となる３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦になることを明言した。

また、この日の試合前はグラウンドでのフリー打撃を行わず。第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、出場した全４試合の試合前にフリー打撃を行い「時期的にはまだスプリングトレーニングの時期。その時期は外で打つことはけっこうある。その習慣のひとつとして体も、スイング自体も定まっていない時期ではある。外でしか確認できないことをまず確認する時期ではある。その一環として、大会期間中ですけど、しっかり振るという意味では外で打つのもいい調整になる」と説明していた。だが、これまでレギュラーシーズン中の試合前にフリー打撃を行うことはほとんどなく、開幕が近づいてきたことで、レギュラーシーズンモードに入ってきたようだ。