ABEMAが放送・配信する高校生の青春恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」（月曜午後9時〜）の公式Xが23日までに更新され、番組参加メンバーに対する誹謗（ひぼう）中傷や心ないコメント、根拠のない番組情報の流布に対し、法的措置など断固とした対応を取るとする声明を公開した。

「番組参加メンバーに対する誹謗中傷や悪質な投稿への対応について」と題した文面で、「現在、SNS上において番組参加メンバーに対する心ない誹謗中傷や事実にない情報の流布、特定のメンバーを標的に、否定的意見を意図的に抽出・編集した悪質なまとめ動画の投稿が散見されています」と言及。「いかなる理由があっても、個人に対する人格否定や脅迫ともとれるコメント、またはプライバシーを侵害する行為は断じて許されません。これらの行為は、番組参加者の肖像権人格権を深刻に侵害し、社会的評価を不当に低下させるだけでなく本人に重大な精神的苦痛を与える極めて悪質なものです。また、各SNSコミュニティガイドラインの禁止規定を明確に違反し、日本法上でも名誉棄損や侮辱等に該当し得る重大な違法行為です」と指摘した。

「番組制作チームおよびABEMAでは、番組参加メンバーの心身の安全を守ることを最優先事項とし、すでにプラットフォーム運営者への通報削除要請を実施しています」と報告。「今後も過度な誹謗中傷や悪質な投稿を確認した場合には、一切の猶予なく発信者情報の開示請求、および刑事・民事の両面における法的措置を視野に入れ、関係機関と連携し厳正に対処していきます」と警告した。

続けて「なお、誹謗中傷にあたるコンテンツを共有・転載するなどの拡散行為や、コメント投稿やリアクションにより権利侵害を助長させる行為についても、不法行為責任を問われる可能性があることを厳重に認識してください」と注意喚起し、「今後も、番組に対するご意見は真摯に受け止めながら、参加メンバーが安心して恋に励み、皆さまに番組をお楽しみいただける環境を確保するため誹謗中傷や悪質な投稿、嫌がらせ行為に対し徹底した対処をしていきます。参加メンバーの恋の行方を、温かく見守っていただけますよう、心よりお願いします」と呼びかけた。

番組は17年にスタートした「今日好き」の愛称で知られる人気シリーズ。現在は、新シリーズ「卒業編2026」などが配信されている。番組で人気を得た出演者も多く、最近では、お嬢様風のビジュアルと言動から「おひなさま」の愛称が付いた長浜広奈がインフルエンサーとしてブレークした。