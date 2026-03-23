AKB48が22日、YouTubeチャンネル「AKB48の素を出すチャンネル」を更新。67枚目シングル「名残り桜」でセンターを務める伊藤百花（22）のアイドルメークを大公開した。

「伊藤百花のステージメイク徹底解説!!スキンケアから完成まで全部見せます！」と題して、スキンケアやベースメークなどアイテムも含めて一挙に紹介している。

動画の概要欄では「なんと今回は、すっぴんのスキンケアからメイク完成まで、全工程をカメラの前で大公開！ライブで激しく歌って踊っても絶対に崩れない『こだわりのベースメイク』の作り方から、アイドルヂカラ全開の『爆盛りアイメイク』、そして目をパッチリ見せる『束間まつ毛』の秘密まで、可愛さの理由がたっぷり詰まっています」と記した。

伊藤もグループの公式Xを通して「世の中の女の子の皆さん、男の子も皆さんもちょっとでも参考にしていただけたらいいなということで紹介させていただきました！」とコメントを寄せた。

伊藤は24年3月に19期生としてグループに加入し、25年12月に正規メンバーに昇格。15日に放送されたTBS系「サンデー・ジャポン」に生出演した際には「顔面重要文化財」と紹介を受けた。