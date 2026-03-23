アイドルグループ「まねきケチャ」メンバーの日高里緒（24）が22日、Xやインスタグラムを更新。バッティングセンターでの様子を投稿した。

Xでは「右投げ左打ち10年です」と明かし、白のニットトップスにロングスカート姿でバットを手にするショットをアップ。「ポジションはピッチャーです」「彼女とバッティングセンター来てみた…」と言葉を添えたバッティング動画も公開した。

インスタグラムでも絵になる打撃の構えを披露し、「久しぶりに打ちました スカッとする〜 衰えを感じたので鍛え直します…！」とつづった。

ファンやフォロワーからも「やはり構え かっこいい」「バットをくるくる回しながら構えるアイドル」「きれいなフォームだカキーーン」「しっかりセンター返しですね」「タイミングの取り方がバッチリ」「かわいさストライク」「めっちゃ可愛い」「ギャップ」「一緒に行きたいー」「あぶさん女子版かなぁ」などのコメントが寄せられている。

日高は兵庫県出身。アイドルグループ「ベンジャス！」のメンバーとして活動し、25年10月からは「まねきケチャ」のメンバーに。特技はソフトボール、ギター。好きな食べ物は明太子おにぎり、ハンバーグ。愛称は「りおちゃん」。160センチ。