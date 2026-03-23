香音、4年間出演した番組の卒業報告「番組を通して私を知ってくださる方も沢山いて…」
モデルでタレントの香音が22日、自身のSNSを更新し、レギュラー出演していたNHK Eテレ『ギョギョッとサカナ★スター』からの卒業を報告した。20日放送回のラストでも卒業のあいさつを行い、共演していたさかなクンから感謝が伝えられた。
香音は番組がスタートした2022年4月から同番組に出演。さかなクンとともに日本全国で漁船に乗って漁に出たり、水族館で解説を聞き、実際に魚の調理をして料理を食べるなど、魚の魅力を紹介してきた。
「カガミダイ」をテーマにした20日放送回の最後で、さかなクンが「シャーク香音さまが、ギョ卒業されてしまうんですね」と伝えると、香音は「この4年間でさかなクンといろいろな都道府県をたくさん回りまして、日本にはたくさんの種類のお魚がいるんだって知れましたし、とてもお魚のことが大好きになったので、これからももっと自分でもお魚を釣ってみたいと思ったし、水族館も行きたいなと思ったし、これからもいろんなお魚を食べたいなって思いました」と番組を通して深めた魚への愛情を語った。
SNSでも「お魚の知識も釣りの経験もほとんど無かった私がさかなクンやサカナスターの温かいチームの皆さんのおかげで何が起こるか分からない海の上でも安全に楽しく色んなことを学ぶことができました」と番組スタッフに感謝。
続けて「番組を通して私を知ってくださる方も沢山いて色んな水族館でシャーク香音ちゃん〜って声をかけて下さるのも凄く嬉しかったです」と反響を明かし、「また大きくなって、戻ってこられるようにシャークちゃん頑張りますね」「本当にありがとうございました」と締めくくった。
香音は番組がスタートした2022年4月から同番組に出演。さかなクンとともに日本全国で漁船に乗って漁に出たり、水族館で解説を聞き、実際に魚の調理をして料理を食べるなど、魚の魅力を紹介してきた。
SNSでも「お魚の知識も釣りの経験もほとんど無かった私がさかなクンやサカナスターの温かいチームの皆さんのおかげで何が起こるか分からない海の上でも安全に楽しく色んなことを学ぶことができました」と番組スタッフに感謝。
続けて「番組を通して私を知ってくださる方も沢山いて色んな水族館でシャーク香音ちゃん〜って声をかけて下さるのも凄く嬉しかったです」と反響を明かし、「また大きくなって、戻ってこられるようにシャークちゃん頑張りますね」「本当にありがとうございました」と締めくくった。