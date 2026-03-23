世界限定750台の「究極の5気筒」！

アウディのハイパフォーマンスブランド「Audi Sport（アウディスポーツ）」は2026年3月10日、直列5気筒エンジンの誕生50周年を祝う特別な限定モデル新型「RS 3 competition limited（コンペティション リミテッド）」をドイツで初公開しました。

アウディの「RS 3」は、コンパクトなボディに強烈なパワーを秘めたハイパフォーマンスモデルです。

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今回発表されたRS 3 コンペティション リミテッドは、アウディを象徴する名機「直列5気筒エンジン」の誕生50周年を記念して仕立てられた特別なモデルで、世界でわずか750台のみが生産されます。

ボディタイプは、5ドアの「スポーツバック」と4ドアの「セダン」の2種類がラインナップされています。

ボンネットの下に収まるのは、最高出力400馬力・最大トルク500Nmを発揮する2.5リッター直列5気筒ターボエンジンです。

このセグメントで唯一無二となるこのエンジンにより、0-100km／h加速は3.8秒をマークし、最高速度は290km／hに到達するという驚異的なパフォーマンスを誇ります。

「1-2-4-5-3」という独特の点火順序が奏でる、エモーショナルで野太いエキゾーストサウンドもこのモデルの大きな魅力です。

走りの面でも限定車ならではの特別なチューニングが施されています。RS 3として初めて、細かなセッティングが可能な車高調式サスペンションを特別に開発して標準装備しました。

さらに、剛性を高めた専用のリアスタビライザーや、コーナリング性能を高めるトルクスプリッター、レッドキャリパーを備えたセラミックブレーキを組み合わせることで、極めてスポーティで俊敏なハンドリングを実現しています。

エクステリアは、カーボン製パーツをふんだんに用いて凄みを増しています。ボディサイズは、RS 3スポーツバックが全長4389mm×全幅1851mm×全高1436mm、セダンが全長4542mm×全幅1851mm×全高1412mmです。これは、国産の本格4WDスポーツであるトヨタ「GRカローラ」（全長4410mm×全幅1850mm×全高1480mm）とほぼ同じ、日本の道路事情でも扱いやすいサイズ感に収まっています。

同モデルでは、フロントバンパーの両端にカナードを追加してワイド感を強調したほか、フロントリップ、ミラーキャップ、サイドスカート、リアスポイラーなどをマットカーボンで統一。足元にはネオジムゴールド仕上げの19インチ10スポークホイールが装着され、圧倒的な存在感を放ちます。

ボディカラーは人気のデイトナグレーや新色のグレイシアホワイトマットに加え、かつての黄金期を築いたラリーカー「アウディ スポーツクワトロ」を彷彿とさせるアイコニックな「マラカイトグリーン」が設定されます。

インテリアは、ブラックを基調にネオジムゴールドとジンジャーホワイトのステッチがアクセントとして添えられ、特別感を演出しています。センターコンソールにはシリアルナンバーが刻印され、所有する悦びを満たしてくれます。

さらにメーターパネルには、1994年に登場した最初の5気筒RSモデル「RS2 アバント」にオマージュを捧げた「ホワイトのメーターダイヤル」が特別に採用されているのも、ファンにはたまらないポイントです。

ドイツ本国での価格は、スポーツバックが10万8365ユーロ（約1993万円、※2026年3月上旬現在 以下同）、セダンが11万5ユーロ（約2023万円）に設定されています。

欧州での納車は2026年半ばから開始される予定です。日本への導入時期や価格については、今後のアナウンスが待たれます。