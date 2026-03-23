3月23日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

明子のささやき

桜の開花発表の基準は、5輪以上、花が確認されることです。昨日の時点で「3輪」開いていて、開きそうな蕾もあったため、今日にも開花発表となるのはほぼ間違いないでしょう。

午前10時から観測が始まるので、確認に行ってきます。

今日は1か月先の陽気

日中は天気が回復し、各地で晴れる見込みです。西から高気圧が進んでくるため雨の心配はほぼなく、洗濯物も外に干して大丈夫そうです。予想最高気温は熊本市や人吉市などで22℃となり、4月中旬並みの暖かさになります。20℃を超える所が多く、日差しが当たる場所では汗ばむくらいになりそうです。

極端に冷え込む日はなくなってきそうで、冬物布団は片付けても良さそうです。

ヒノキ花粉がだんだん増えてきていて、多く飛ぶと予想されるため注意が必要です。

今週は晴れと雨が交互に

明日は晴れのち曇りで、水曜日は前線が近づき広い範囲でまとまった雨が降る見込みです。木曜日は晴れますが金曜日は再び雨となり、高気圧と低気圧が交互に進んできて天気の移り変わりが早くなります。土日は天気が回復に向かい、特に日曜日は晴れてお花見に良さそうです。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。