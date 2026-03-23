ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦の試合前にメディア取材に対応。大谷翔平投手（31）が開幕2カード目に先発することを明言した。

ロバーツ監督は「大谷は火曜日に投げる予定で、シーズン5戦目に入る見込みだ」と語り、開幕5戦目となる3月31日（同4月1日）のガーディアンズ戦で先発すると明言した。

大谷は昨季、2度目の右肘手術から復帰。今季は投手として完全復活を目指すシーズンで、開幕から先発ローテーションに入ることとなった。

この日は試合前にブルペンで投球練習を行い、36球を投げ込んだ。24日（同25日）のエンゼルスとのオープン戦で開幕前最後の登板に臨む予定となっている。

ドジャースの日本人投手は山本由伸が開幕戦となる今月26日（同27日）のダイヤモンドバックス戦で開幕投手を務めることがすでに決まっている。佐々木朗希は2カード目初戦となる30日（同31日）のガーディアンズ戦での先発が有力視されている。

山本が中5日でガーディアンズとの3戦目、4月1日（同4月2日）に先発すれば、開幕2カード目は佐々木、大谷、山本の順で日本人トリオが揃い踏みする可能性がある。