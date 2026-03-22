フィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園』に出演。現在12歳になる長女・ヒマワリちゃんから「兄弟がほしい」とリクエストされていることや、自身のリアルな恋愛スパンについて赤裸々に語った。

【映像】安藤美姫の12歳長女

番組MCの峯岸みなみから今後の結婚や恋愛の選択肢について問われると、安藤は「いつでもオープンです」と即答。世間から「恋多き女」というイメージを持たれていることに対しても自覚があるようだが、「3年とか4年とか、いつも3年4年スパンで終わっちゃう（笑）」と、自身の交際期間が一定の周期で途切れてしまうことを自虐気味に明かした。

さらに、第2子についても前向きな変化があったという。一人娘であるヒマワリちゃんから「妹か弟がほしい」と言われていることを告白。

番組内のシングルマザー限定の恋愛リアリティショー企画への誘いも受けたが、「世間の方からの声っていうので、娘を守んないといけないから、ちょっとまだ……」と慎重な姿勢も見せた安藤。恋をしたい一人の女性としての本音と、何よりも娘の環境を最優先する「母の顔」が交錯する、切実でリアルな独白となった。