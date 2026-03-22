女優の新川優愛が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』にゲスト出演。2019年に「ロケバスの運転手」との電撃婚で世間を驚かせた彼女が、現在の夫婦仲と、夫が妻のラブシーンをどう受け止めているのか、驚きの内情を告白した。

【映像】新川のラブシーンに対する夫の反応

番組では、MCの峯岸みなみから「一般の方（ロケバスドライバー）の旦那さんだと、女優である新川さんの仕事（キスシーンなど）に嫉妬したり不安になったりしないのか？」という直球の質問が飛んだ。

これに対し、新川は「ないです」と即答。驚くべきことに、自身の出演作でのベッドシーンやキスシーンも「全然、旦那さんと一緒に見ることもあります」と明かした。スタジオが「えぇー！」と騒然とする中、新川はさらに夫の反応を披露。夫は嫉妬するどころか、画面を見ながら「おー！スゴいね！」と、まるで一人のファンのように受けとめているという。

このあまりに深い信頼関係と、夫の懐の深さに、近藤千尋は「すごい信頼関係！」と驚き。峯岸も「どんなにゲスな質問をぶつけようと、ボロが出てこない！」と、完璧すぎる夫婦像にお手上げ状態だった。