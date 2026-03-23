水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　3月23日〜29日の運勢

誇り高くマイペース

ライオンうさぎロップイヤーアンゴラうさぎウーリーうさぎフレミッシュジャイアント野うさぎレッキスホトうさぎヒマラヤンネザーランドドワーフライオンうさぎの今週の運勢自ら動いて自己評価をアップ！ためらっていたことにも手を出して

実力をアピールできる大チャンスです！ これまで勇気が出なかったこと、遠慮していたことがあるなら思い切って一歩踏み出して。特に26日は、努力するほど信頼と信用を集められそう。23日は意地を張らず、自分の気持ちに正直に。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢チャレンジ精神が運を開く！失敗を恐れず行動に移して

勝負運がある時期です。挑みたいことや試したいことがあるなら27日にトライを。思い通りの結果にならなくても、想定外のチャンスに恵まれる暗示があり、そこから新しい流れが生まれそう。24日は一人で動いたほうがいい結果に。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢これまで継続してきた習慣を見直して、ブラッシュアップ！

長期的な計画を立てるのに適したタイミング。生活や健康習慣、美容法、貯蓄法など“日常”を安定させるための行動に新たな工夫、軌道修正を。ダイエットや運動を始めるのもおすすめです。28日は掃除や料理など、家事に取り組むと運気アップ。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢キラキラの運気！2日間の幸運日をいかしてチャンスをつかんで

あなたにスポットが当たり、楽しい出来事が増えそうです。特に23日と29日はモテ運アップのラッキーデー。交際費やレジャー費は増えますが、今はあまりケチケチしないほうがよさそう。26日の安請け合いや話の盛りすぎは、自分の首を絞めることになるので注意。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢好きなことを突き詰めて！新たな得意分野に気づける好機

気になることを深掘りすると、隠れていた意外な才能を発見できそうです。春から始めたいチャレンジ、次の目標も見えてくるはず。発信力が強まるときでもあるので、夢や希望は言葉にしてまわりの人に話しておくと、意外なところから声がかかる可能性も。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢春を感じるスポット＆アクションが大吉。運も心も軽やかに

公園の植物、街路樹、お店のディスプレー、旬の食べ物など、さまざまなところで春を感じましょう。お花見や、春らしいファッションを楽しむのも◎。28日はひと息つく日に。自宅での時間を充実させて、入浴や睡眠で心と体のリセットを。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢新たな動きを取る前に足場固めを。まわりへの配慮を忘れずに

やりたいことに手を出せる好調な運気ですが、自分の思いだけで動くと、思わぬところで流れが止まってしまうかも。まずはまわりの理解や賛同を得ることを優先し、根回しや準備をしっかりと。特に29日は勢いで突っ走らないように。衝動買いも避けて。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢4月のやることリストを作って、できることから行動開始！

具体的な目標があるほど達成率がアップします。4月に挑戦したいこと、クリアすべきタスクを書き出し、今からできることに着手していきましょう。特に23日の一手は、新たな運気を引き込むきっかけに。やる気が出ないときは部屋の模様替えやイメチェンで気分を変えて。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢未来に向けて、物事が動き出すタイミング。リベンジにも追い風が

周囲の状況が変わったり、あなたの向上心が高まったりして、“やりたかったこと”が再びできる運気です。さまざまな遅れも取り戻せそう。特に24日は、以前うまくいかなかったことのやり直しや再アピールをすると、いい結果に結びつく予感。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢いつもとは違う行動で運気アップ！小さな変化を楽しんで

日々のルーティンを少しだけ変えてみましょう。朝起きてから出かけるまでにすることの順番を変える、いつもとは違うコンビニやカフェを利用するなど、小さな変化を取り入れて。季節限定のお菓子やスイーツも運気アップ。25日は自分にとっての“小さな冒険”が吉！

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

今月の運勢 バックナンバーはこちら 今週の運勢 バックナンバーはこちら