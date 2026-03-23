【Bリーグ】福岡、40日ぶりの聖地で痛恨の黒星。愛媛の強力外国籍コンビに81-93で屈す。明日の“バウンスバック”へ執念

2026年3月21日（土）、照葉積水ハウスアリーナ。40日ぶりにホームへと戻ってきたライジングゼファーフクオカでしたが、愛媛オレンジバイキングスの猛攻を前に81-93で敗戦。詰めかけたブースターに勝利を届けることはできませんでした。

一時は逆転に成功する粘りを見せるも、勝負どころでのミスとディフェンスの課題が響いた悔しい一戦を振り返ります。





【試合結果】

【福岡】81-93【愛媛】

1Q 19-24

2Q 21-20

3Q 16-16

4Q 25-33

【戦評】

＜前半＞

40日ぶりに戻ってきた照葉積水ハウスアリーナで、愛媛を迎え撃つ一戦。序盤から#24バーレルと#34アギラールのコンビネーションが冴え渡り得点を重ねると、アギラールは自らのスティールからそのままワンハンドダンクを叩き込み、会場のボルテージを引き上げる。愛媛も#3パーカー、#44ハインズを中心に内外からすぐさま応戦し、序盤は点の取り合いとなる。積極的にオフェンスリバウンドにチャレンジに行く福岡が食らいつくも、愛媛#0奥田、#17武内に立て続けに3Pシュートを沈められ、一気にリードを広げられる。タイムアウトで流れを変えにかかる福岡は、#33加藤が2本連続で外角を射抜くも、ハインズにプルアップ3Pシュートを許し、5点ビハインドで最初の10分を終えた。

2Q開始直後、ハインズの3本目の3Pシュートで先手を許すも、福岡も#30ウッドベリーの外角で応戦する。愛媛#16ハームスが負傷によりコートを離れるトラブルが起きるが、＃50ワットが冷静に3Pシュートを沈める。福岡はウッドベリーが渾身のスティールから速攻をねじ込むと、続けて3Pシュートを沈め、差を広げさせない。CHINA DAYで盛り上がるアリーナの中、中国出身の#10スンも体を張って獲得したフリースローを落ち着いて2本沈めると、インサイドでも着実に加点。福岡は点差を4点に詰め、試合を折り返した。

＜後半＞

古巣相手に闘志を燃やす#8青木がこの日2本目の3Pシュートを沈めると、アギラールもセカンドチャンスをものにする。バーレルもボスハンドダンクでチームに勢いをもたらすと、青木のインサイドアタックでついに同点に。しかし、早々に5つに達したチームファウルが流れを断ち切り、福岡は主導権を掴みきれない。愛媛に勝ち越しを許すと、福岡がシュート精度を欠く間に、得点源のハインズに自由に動かれ、差を広げられていく。

4点を追って迎えた最終クォーター。バーレルと#7西川の連携で点差を詰めると、立て続けにバーレルが豪快なダンクを叩き込み、再び同点に追いつく。しかし、ワットの3Pシュートで再び愛媛が前に出る。それでもアギラールが冷静にフリースローを3本揃え、逆転に成功。しかし、ワットに連続でバスケットカウントを許して再び追う展開となると、攻撃のギアを上げた愛媛に主導権を握られ、点差が二桁にまで広がる。福岡はシュートに精彩を欠き、思うように得点を重ねられないまま、苦しい時間帯が続くも、一度は負傷交代しコートに戻ったバーレルがインサイドで存在感を示し、粘りを見せる。しかし、愛媛の猛攻を止めるには至らず、12点差で悔しい敗戦を喫した。

【コメント】

福島雅人HC

熊本さんに負けて、今日の一戦は本当に大事な試合でした。お互いペースを取り合いながら進む中で、些細な部分で先に崩れたのが自分たちでした。ハームス選手が途中で負傷交代し3人の外国籍選手がで70点取られてしまった。熊本戦から数日しか経っていない中で、ディフェンスの寄せは明確な課題としていましたが、寄せきれなかった。加えて、1対1のコンタクトの弱さも出てしまいました。

タフな試合が続いている中で苦しい部分もありますが、こういう場面で力を出さなければいけない。あと1本抑えていれば、という瀬戸際の中で戦っているにも関わらず、踏ん張りきれなかったです。愛媛さんは、こちらに負け越している中でも、上位のプライドとして強い圧力をかけてきた。その圧力に対して耐えきるだけの力を出せず、最後の一歩で踏ん張りきれませんでした。

熊本戦ではリバウンドで大きくやられて選手たちも落ち込んでいましたが、今日も計7本のオフェンスリバウンドを取られています。こういった部分ももっと徹底しないといけないです。また、ディフェンスの部分だと思います。オフェンスに関しては、愛媛さんはチェンジングで色々されていましたが、いくつか止められていれば打開できていたと思います。 入れ返さなければいけない場面が続き、オフェンスに焦りが出てしまう展開になりました。

リバウンドを取ってからの展開は悪くなかったので、相手のフィールドゴールをどう抑えるかが課題です。ハインズ選手とワット選手に高確率で決められ、厳しい展開になりました。しかし、ここで諦めるのではなく、必ず1勝1敗にして食らいついていきたい。明日はいい形でバウンスバックしたいです。

ジャスティン・バーレル選手

残念ながら勝利をつかむことができず、タフな試合になってしまいましたが、明日はしっかり気持ちを切り替えて勝利を目指していきたいと思います。

今日の試合を映像で振り返りながら修正を加え、明日はより良い結果をお見せできるように頑張ります。

【ハイライト】

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久しぶりのホーム・照葉での一戦、逆転したシーンでは勝利の女神が福岡に微笑んだかと思いましたが……。福島HCが指摘した通り、外国籍選手へのディフェンスの「寄せ」と、コンタクトの強度が明日の鍵になりそうですね。

負傷しながらもコートに戻り、最後まで戦い抜いたバーレル選手のガッツには胸を打たれました。この悔しさを糧に、明日こそは福岡の「粘りのバスケ」でリベンジを果たしてほしいところです！