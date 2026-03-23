落ち着きがなく、勝手に行動する子の対応方法は？サポートの例をご紹介！【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】

落ち着きがなく、勝手に行動する子の対応方法は？サポートの例をご紹介！

落ち着きがなく、勝手に行動する

おとなしく座っていてほしいときに立ち上がってフラフラしたり、先生の話を聞く時間に勝手におしゃべりしたり……。指示通りにじっとしていることが、なかなかできません。

例えば、こんな状況

工作の時間、保育者がちぎり絵の説明をしているとき、自分の席を立ってしまったAくん。配られた折り紙を手にしながら、「ねーね、どれで作る？」と隣の子に話しかけ始めました。

あなたならどうする？

1.「うるさいよ、ちゃんとしなさい！」と注意する

2.「お口を閉じて、手はおひざだよ」と説明する

【解説】おすすめは2！

「うるさい」と指摘されても、「ならばどうすればいいか」が分からないと意味がありません。また、「ちゃんとしなさい」という指示はあいまいであり、適切な振る舞いをイメージして実行に移すのは子どもにとって容易ではなく、叱られたという印象だけ残ってしまう可能性もあります。

考えられる背景

「気になることがたくさんあって、つい体が動いちゃうんだ」

わざと迷惑をかけようとしているわけでなくても、今注目すべきことでない「別の何か」に気を取られやすいため、言動の抑制が難しいことがあります。

こんな声かけ＆サポートをしてみよう！

具体的な言葉で言動をコントロール

まずは折り紙を配ったタイミングで、「お口を閉じてね」「手はおひざに置くよ」というように具体的な言葉で表現することが大切。

言動を抑制する力を育むためには、日頃から「してほしいこと」を言葉で伝えるように意識し、できたら思い切り褒めましょう。いずれは子ども自身が頭の中で「手はおひざ」と意識し、振る舞いをコントロールできるようになっていきます。

考えられる背景

「先生のお話、よく分からないから飽きちゃったなぁ」

説明を理解する力や集中力は、一人ひとり異なります。ほかの子には伝わる内容や話し方であっても、まだAくんには難しく感じられるのかもしれません。

こんな声かけ＆サポートをしてみよう！

一気に説明せず、短く区切りながら伝える

一度に多くの要素を説明したり、長い文章を用いたりすると、子どもが把握できる情報量を超えてしまいがち。理解できず飽きてしまう様子が見られたら、伝えたい内容を短く区切り、それができてから次の指示を行うといいでしょう。

その際、行動のお手本になるような子に意識を向けさせる(例:「〇〇くんを見てごらん!」)ことで、何をすべきか正しく認識できることもあります。

ほかにもたくさん！サポート声かけ例

・「おしゃべりはストップ！」

・「お口にチャックしよう」

・「いすとお尻がくっ付いているかな？」

・「今は見る/聞く時間だよ」

【出典】『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』著：湯汲英史