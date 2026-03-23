２３日の東京株式市場は大きく売り優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比９０３円安の５万２４６８円と続落。



前週末の欧州株市場がほぼ全面安に売り込まれたほか、米国株市場でもリスク回避目的の売りがかさみ、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに大きく水準を切り下げた。中東情勢を背景としたエネルギー価格の上昇によるインフレ圧力が高まるなか、世界的な長期金利上昇が株式の割高感を助長している。きょうの東京市場でもリスク許容度の低下した海外投資家の売りが予想され、先物を絡め大きく下押し圧力が働きやすい。取引時間中は為替や国内長期金利の動向などにも振らされる展開となりそうだ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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