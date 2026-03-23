JI BLUEの『景色』が日本代表「最高の景色を2026」公式テーマソングに決定!! 森保監督「自分の部屋で聞いてから試合に向かおうと思います」
日本サッカー協会(JFA)は23日、「最高の景色を2026 オフィシャルアンバサダー」のJI BLUEが歌う『景色』がサッカー日本代表「最高の景色を2026」公式テーマソングとなることを発表した。
JI BLUEはグローバルボーイズグループJO1とINIのメンバーのうち、與那城奨さん、西洸人さん、白岩瑠姫さん、河野純喜さん、佐藤景瑚さん、田島将吾さん、高塚大夢さん(高ははしごだか)、後藤威尊さん、川西拓実さん、金城碧海さん、佐野雄大さん、池崎理人さん(崎はたつさき)の12人で構成されるユニット。昨年11月にオフィシャルアンバサダー就任が発表されている。
JFAは公式テーマソングについて「『世界一の追い風』を吹かせたいという強い想いから制作されました。作詞・作曲・プロデュースは、サッカー好きで知られる☆Taku Takahashi氏 (m-flo)によるもので、スタジアムの鼓動や熱量、リアリティを存分に感じさせる楽曲となっています。同じ未来を見つめる人たちと共に、この『景色』がSAMURAI BLUEの活躍を後押しします」と説明。「『最高の景色』を目指してFIFAワールドカップ2026(6月開幕)に挑むSAMURAI BLUE(日本代表)の背中を押す応援ソングです」と伝えている。
日本代表の森保一監督は楽曲を聴いた感想として以下のようにコメントしている。
「素晴らしい!とてもありがたいです。勇気をもらえて、自信を持って試合に挑める、チャレンジする気持ちを後押ししてくれる曲を書いていただき、そして歌っていただき本当にうれしく思います。歌詞にあるとおり、応援する側もされる側も、本当に『運命共同体』だと思っています。できれば喜びを分かち合うシーンだけをこれから作っていきたいですが、勝負は簡単ではないですし、良いときもそうでないときもあります。それでも色々な人が共に闘ってくれて、いつもエネルギーをもらえる。この曲は、試合に臨んでいるのはチームだけでなく、日本のみなさんのサポートが常にそこにあることを改めて思い出させてくれます」
「『夢を現実に』するため、日本一丸となって闘おうとみんなに語り掛けてくれている曲です。ワールドカップでスタジアムに向かうとき、最後に自分の部屋で聞いてから試合に向かおうと思います」
JI BLUEはグローバルボーイズグループJO1とINIのメンバーのうち、與那城奨さん、西洸人さん、白岩瑠姫さん、河野純喜さん、佐藤景瑚さん、田島将吾さん、高塚大夢さん(高ははしごだか)、後藤威尊さん、川西拓実さん、金城碧海さん、佐野雄大さん、池崎理人さん(崎はたつさき)の12人で構成されるユニット。昨年11月にオフィシャルアンバサダー就任が発表されている。
日本代表の森保一監督は楽曲を聴いた感想として以下のようにコメントしている。
「素晴らしい!とてもありがたいです。勇気をもらえて、自信を持って試合に挑める、チャレンジする気持ちを後押ししてくれる曲を書いていただき、そして歌っていただき本当にうれしく思います。歌詞にあるとおり、応援する側もされる側も、本当に『運命共同体』だと思っています。できれば喜びを分かち合うシーンだけをこれから作っていきたいですが、勝負は簡単ではないですし、良いときもそうでないときもあります。それでも色々な人が共に闘ってくれて、いつもエネルギーをもらえる。この曲は、試合に臨んでいるのはチームだけでなく、日本のみなさんのサポートが常にそこにあることを改めて思い出させてくれます」
「『夢を現実に』するため、日本一丸となって闘おうとみんなに語り掛けてくれている曲です。ワールドカップでスタジアムに向かうとき、最後に自分の部屋で聞いてから試合に向かおうと思います」